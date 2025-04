Dazi di Trump: Amazon cancella ordini dalla Cina

Donald Trump ha deciso di applicare dazi del 10% per 90 giorni a quasi tutti i paesi. L’aliquota per la Cina è stata invece portata al 125%. Amazon aveva già deciso di cancellare gli ordini per alcuni prodotti provenienti dal paese asiatico. L’azienda di Seattle ha iniziato anche a vendere prodotti di noti brand su Haul.

Amazon cancella gli ordini dalla Cina

Sulla piattaforma di e-commerce di Amazon sono disponibili prodotti provenienti da ogni parte del mondo. Molti venditori sono cinesi, quindi i nuovi dazi annunciati da Trump causeranno un aumento dei costi. Invece di incrementare i prezzi finali, l’azienda di Seattle ha deciso di cancellare alcuni ordini in attesa (o nella speranza) della fine della guerra commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo.

Un venditore cinese è stato avvisato tramite email della cancellazione dell’ordine per sedie da spiaggia (valore totale di 500.000 dollari). Nella comunicazione non ci sono riferimenti ai dazi, ma si parla di ordine effettuato per errore. Simili email sono state ricevute da venditori in altri paesi colpiti dai dazi. Ora devono cercare altri retailer o rinegoziare i termini contrattuali con Amazon (ridurre il margine di guadagno).

Quando effettua ordini all’ingrosso, Amazon deve pagare i dazi sui prodotti che raggiungono gli Stati Uniti. I venditori possono anche importare i prodotti in maniera autonoma, pagando direttamente i dazi.

Trump ha eliminato anche l’esenzione per i beni con valore inferiore a 800 dollari, la maggioranza dei quali arriva dalla Cina. A partire dal 2 maggio verrà applicata un’aliquota del 90%. Dato che molti prodotti venduti tramite Amazon Haul (concorrente di Temu e Shein) sono cinesi, l’azienda di Seattle ha deciso di aggiungere all’inventario anche prodotti di noti brand, come Adidas, Levi’s e Under Armour.

Questi prodotti si trovano nei magazzini di Amazon negli Stati Uniti, quindi non sono soggetti ai dazi sulle importazioni. Le consegne saranno più veloci, ma i prezzi aumenteranno (oltre i 20 dollari). Amazon Haul dovrebbe arrivare in Europa entro fine anno.