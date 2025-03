Amazon Haul anche in Europa entro fine anno

Amazon Haul è il nuovo “store in-app” disponibile negli Stati Uniti da metà novembre 2024. Secondo le fonti di CNBC, l’azienda di Seattle aprirà le porte del negozio digitale anche in Europa entro fine anno. Aumenterà quindi la competizione con le piattaforme cinesi Temu e Shein.

Prodotti super economici anche in Europa?

Temu e Shein sono gli attuali leader di questo tipo di e-commerce. Amazon Haul sfrutta la notorietà della piattaforma principale per attirare gli utenti che cercano il massimo risparmio (spesso a discapito della qualità). Negli Stati Uniti sono disponibili prodotti con prezzi inferiori a 20 dollari. Lo store è accessibile tramite app o browser mobile.

Secondo le fonti di CNBC, Amazon Haul arriverà in Europa entro fine anno. Alcuni indizi dell’espansione globale erano stato scoperti negli annunci di lavoro (successivamente rimossi). L’azienda di Seattle non ha confermato l’indiscrezione. Un portavoce ha rilasciato solo questo commento:

Stiamo sempre esplorando nuovi modi per lavorare con i nostri partner di vendita in modo da offrire ai nostri clienti in tutto il mondo una maggiore selezione, prezzi più bassi e più convenienza.

Amazon Haul è ancora in versione beta negli Stati Uniti. Prima dell’arrivo in altri paesi è necessario verificare l’efficacia delle attuali forme di monetizzazione (come i prodotti sponsorizzati nei risultati delle ricerche). In Europa ci sono però regole più stringenti, tra cui l’uso di materiale più ecosostenibile invece della plastica per il packaging.

Amazon dovrà inoltre rispettare le leggi che difendono i consumatori e controllare che i prodotti venduti siano conformi alla normativa sulla sicurezza. Se Amazon Haul verrà considerato parte integrante dello store principale, l’azienda di Seattle dovrà anche rispettare gli obblighi del Digital Services Act.

Secondo il Financial Times, le piattaforme di e-commerce potrebbero essere ritenute direttamente responsabili per la vendita di prodotti non sicuri e illegali. Dovrebbe essere inoltre eliminata l’esenzione dal pagamento dei dazi per le merci di valore inferiore a 150 euro, rendendole soggette ai controlli doganali.