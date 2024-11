Amazon Haul: prezzi bassi per sfidare Temu

Come anticipato da The Information a fine giugno, l’azienda di Seattle ha deciso di sfidare Temu con il lancio di Amazon Haul. È accessibile tramite app e browser mobile negli Stati Uniti. Gli utenti troveranno prodotti di varie categorie con prezzi inferiori a 20 dollari. Al momento non è noto se arriverà in Italia.

Sconti per acquisti multipli

Gli utenti in Italia aspettano la settimana del Black Friday per acquistare i prodotti a prezzo inferiore. Negli Stati Uniti è disponibile un’alternativa per tutto l’anno. Amazon Haul (versione beta) è uno “store in-app”, dove è possibile trovare prodotti molto economici. È necessario aggiornare l’app e cercare “Haul” oppure aprire il sito www.amazon.com/haul/ con il browser mobile.

Tutti gli acquisti sono protetti dalla garanzia dalla A alla Z che si applica agli articoli venduti e spediti da terzi. Gli utenti statunitensi troveranno prodotti di varie categorie con prezzi inferiori a 20 dollari. La maggioranza di essi hanno un prezzo inferiore a 10 dollari. Alcuni costano meno di 1 dollaro. Si può risparmiare il 5% per ordini multipli superiori a 50 dollari e il 10% per ordini multipli superiori a 75 dollari.

La spedizione è gratuita per ordini superiori a 25 dollari, altrimenti si deve pagare 3,99 dollari. La consegna avviene entro una o due settimane. L’eventuale reso è gratuito (entro 15 giorni dalla consegna) per i prodotti che costano almeno 3 dollari. Gli utenti possono utilizzare Amazon Lockers, Amazon Fresh, Whole Foods Markets, UPS e Staples (quindi niente ritiro a domicilio).

L’obiettivo non dichiarato di Amazon è “rubare” utenti a Temu. L’azienda cinese è attualmente sotto indagine in Europa per la vendita di prodotti illegali e per la violazione delle leggi che tutelano i consumatori.