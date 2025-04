Instagram: verifica dell'età con AI e altre novità

Meta ha annunciato altre novità per i cosiddetti Teen Account di Instagram, tra cui le notifiche ai genitori sull’uso del servizio e la verifica dell’età attraverso l’intelligenza artificiale. Gli account per adolescenti, introdotti a settembre 2024, sono stati estesi anche a Facebook e Messenger all’inizio del mese.

Meta vuole la verifica tramite app store

Gli account per teenager sono circa 54 milioni nel mondo. Meta sottolinea che il 97% degli utenti con età compresa tra 13 e 15 anni ha lasciato le protezioni automaticamente impostate. Il 90% dei genitori è soddisfatto delle novità introdotte finora, ma hanno chiesto ulteriori miglioramenti.

A partire da oggi, Meta invierà notifiche ai genitori con informazioni su come possono spiegare ai figli l’importanza di fornire l’età corretta. Quest’ultima è infatti una condizione essenziale per avere una maggiore protezione. Dato che i genitori non sempre possono seguire i figli, l’azienda californiana ha iniziato ad usare l’intelligenza artificiale negli Stati Uniti per individuare gli account che appartengono agli adolescenti, nonostante l’inserimento di una data di nascita da adulto.

Ciò avviene analizzando i contenuti pubblicati e le interazioni con altri utenti. Meta avverte però che la tecnologia non è perfetta. Agli utenti realmente maggiorenni potrebbero essere applicate le restrizioni per errore. È possibile quindi correggere le impostazioni.

L’azienda di Menlo Park sottolinea che la verifica dell’età rappresenta una sfida per l’industria. Meta continuerà ad offrire gli account per adolescenti, ma crede che la soluzione migliore sia quella di delegare il controllo agli app store, come prevede una recente legge dello Utah. Apple e Google hanno invece evidenziato i rischi per la privacy e proposto soluzioni alternative.

La questione riguarda anche il mercato europeo. In seguito all’indagine avviata per la possibile violazione del Digital Services Act, Meta ha chiesto l’intervento dei legislatori per imporre la verifica a livello di app store o sistema operativo.