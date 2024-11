Settimana del Black Friday su Amazon: abbiamo le date ufficiali

A partire da giovedì 21 novembre e fino a lunedì 2 dicembre andrà in scena la lunga Settimana del Black Friday su Amazon. Le date dell’evento, che di fatto apre la stagione dello shopping online dedicato alle festività, ha già anche una pagina attiva sull’e-commerce, raggiungibile all’indirizzo amazon.it/blackfriday.

Amazon, confermata la Settimana del Black Friday

Tutti potranno partecipare, beneficiando di sconti, offerte e promozioni in ogni categoria di prodotto. Non sarà necessario l’abbonamento Prime.

Per l’occasione, Amazon ha annunciato l’apertura del Black Friday Universe. Si tratta di un nuovo spazio immersivo che propone ai visitatori un viaggio alla scoperta dell’e-commerce, tra offerte, idee regalo, servizi innovativi ed esperienze coinvolgenti. Sarà allestito dal 26 novembre all’1 dicembre a Milano, in via De Cristoforis, 1. Di seguito gli orari.

Saranno diverse le aree tematiche presenti nel pop-up store: da quella dedicata al Made in Italy con i prodotti delle piccole e medie imprese italiane a Smile Planet sponsorizzato da Colgate Max White, da #GETyourENDlook per vivere un’esperienza di beauty a Fashion per usufruire di una consulenza gratuita di analisi del colore e scoprire così la propria palette, senza dimenticare Fresh, Bar, To 10 Toys 2024 e molto altro ancora.

Chiudiamo con un consiglio. In vista della Settimana del Black Friday su Amazon, è possibile iniziare a inserire nella propria lista dei desideri i prodotti non ancora in sconto e che, eventualmente, potranno essere acquistati in offerta durante l’evento, così da garantirsi un risparmio.

Come sempre, qui su Punto Informatico segnaleremo le occasioni migliori che riguarderanno la categoria Elettronica, quella relativa all’Informatica e più in generale la tecnologia: dagli smartphone ai tablet, dai computer desktop ai laptop, senza dimenticare gli articoli per la smart home solo per fare alcuni esempi.