Amazon, Shein e Temu responsabili dei prodotti illegali?

In base alla bozza di una proposta, vista dal Financial Times, l’Europa avrebbe deciso di introdurre una riforma delle dogane per consentire ai funzionari di ispezionare e controllare meglio i pacchi provenienti dalla Cina. Le piattaforme di e-commerce, tra cui quelle di Amazon, Shein e Temu, potrebbero essere ritenute direttamente responsabili per la vendita di prodotti non sicuri e illegali. Le autorità europee potrebbero anche incrementare le tasse sui prodotti importati dalla Cina.

La responsabilità passa alle piattaforme?

In base alla bozza, le piattaforme online avranno l’obbligo di fornire i dati sui prodotti prima che arrivino in Europa. L’obiettivo è scoprire più facilmente quelli contraffatti e pericolosi. Attualmente qualsiasi individuo nell’UE che acquista beni online è considerato importatore ai fini doganali. La riforma, se approvata, trasferisce la responsabilità alle piattaforme (attualmente sono responsabili i venditori). Nel testo è scritto:

Il crescente volume di prodotti non sicuri, contraffatti o comunque non conformi comporta gravi rischi per la sicurezza e la salute dei consumatori, ha un impatto insostenibile sull’ambiente e alimenta la concorrenza sleale per le aziende legittime con un impatto significativo sulla competitività in diversi settori.

Oltre il 90% dei prodotti di basso valore proviene dalla Cina. Con la riforma verrà anche abolita l’attuale esenzione dal pagamento dei dazi per le merci di valore inferiore a 150 euro, rendendole soggette ai controlli doganali.

La Commissione europea ha avviato indagini nei confronti di AliExpress e Temu sulla base del Digital Services Act. A Shein e Amazon è stata inviata una richiesta di informazioni. Uno degli argomenti è proprio la vendita di prodotti illegali.