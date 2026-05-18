 Elon Musk vs Sam Altman: sentenza attesa in settimana
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Elon Musk vs Sam Altman: sentenza attesa in settimana

In settimana dovrebbe arrivare il verdetto della giuria dopo la fine del primo processo nato dalla denuncia di Elon Musk contro OpenAI e Microsoft.
Elon Musk vs Sam Altman: sentenza attesa in settimana
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In settimana dovrebbe arrivare il verdetto della giuria dopo la fine del primo processo nato dalla denuncia di Elon Musk contro OpenAI e Microsoft.
Bloomberg
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Dopo tre settimane è terminata la prima fase del processo con la presentazione degli argomenti finali da parte degli avvocati di Elon Musk e Sam Altman. A partire da oggi, i nove giurati (sei donne e tre uomini) si riuniranno per arrivare al verdetto consultivo. La decisione finale spetterà alla giudice Yvonne Gonzalez Rogers. Seguirà eventualmente la seconda fase del processo sui rimedi.

Tre accuse e possibili conseguenze

Elon Musk ha denunciato OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman e Microsoft perché sarebbe stato violato l’accordo iniziale, ovvero quello di sviluppare un’intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità tramite un’organizzazione senza scopo di lucro. Questa era la motivazione che ha spinto Musk a donare 38 miliardi di dollari a partire dalla fondazione nel 2015.

Musk ha dichiarato che Altman ha rubato un ente di beneficenza, in quanto ha accettato i finanziamenti di Microsoft e trasformato OpenAI in un’azienda a scopo di lucro. Le accuse per OpenAI, Altman e Brockman sono due: violazione dei termini dell’accordo e ingiusto arricchimento. Microsoft è stata invece accusata di favoreggiamento perché conosceva le condizioni imposte da Musk (Satya Nadella ha dichiarato di non aver mai ricevuto obiezioni).

Gli avvocati di OpenAI hanno affermato che, in base allo statuto aziendale, eventuali denunce dovevano essere presentate entro 3 anni. Musk ha presentato la denuncia ad agosto 2024, quindi troppo tardi per chiedere un eventuale risarcimento (fino a 134 miliardi di dollari).

Secondo gli avvocati di OpenAI, Musk soffre di amnesia selettiva, in quanto voleva trasformare la startup in una sussidiaria di Tesla e quindi in un’azienda a scopo di lucro.

La giuria dovrebbe emettere il verdetto entro questa settimana. Se vincerà Musk inizierà la seconda fase del processo, al termine della quale la giudice deciderà i rimedi. Insieme al risarcimento miliardario, Musk ha chiesto le dimissioni di Altman e Brockman, oltre all’annullamento della trasformazione aziendale di fine ottobre 2025. Ciò bloccherebbe di fatto la quotazione in Borsa prevista entro l’anno.

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 18 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 mag 2026
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