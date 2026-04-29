Elon Musk: Sam Altman ha rubato un ente di beneficenza

Ieri è iniziato il processo più atteso dell’anno. Dopo le dichiarazioni di apertura degli avvocati e il consiglio della giudice Yvonne Gonzalez Rogers sull’uso dei social network è stato ascoltato il primo testimone: Elon Musk. L’uomo più ricco del mondo ha denunciato OpenAI, Sam Altman, Greg Brokman e Microsoft per aver violato il contratto sottoscritto al momento della fondazione della startup.

Musk vuole salvare l’umanità

All’inizio della sua testimonianza, Musk ha parlato delle sue origini e spiegato che tutte le sue aziende sono state fondate per salvare l’umanità. Nel caso di OpenAI, l’obiettivo principale era sviluppare un’intelligenza artificiale a beneficio di tutte le persone e per evitare che Google potesse avere troppo potere nel settore. Ha quindi fornito i fondi iniziali (38 miliardi di dollari in totale) e assunto le prime persone, tra cui Ilya Sutskever (che lavorava per Google).

Musk ha scelto il nome OpenAI proprio per indicare la sua natura non-profit e l’accesso open ai modelli AI. Sam Altam ha invece deciso di creare un’azienda a scopo di lucro e impedire l’accesso ai modelli. Il CEO è stato in pratica definito un ladro:

È molto semplice: non è giusto rubare un ente di beneficenza. Questa è la mia opinione e, inoltre, se gli imputati venissero dichiarati non colpevoli, questo caso diventerebbe un precedente. Diventerebbe un precedente e darebbe il via libera al saccheggio di ogni ente di beneficenza in America. Se il verdetto dovesse giustificare il saccheggio di un ente di beneficenza, l’intero fondamento della filantropia in America verrebbe distrutto.

Un avvocato di OpenAI ha contestato queste affermazioni, evidenziando che lo scopo di Musk è solo un tentativo di indebolire un concorrente di xAI e che lo stesso Musk era favorevole alla ristrutturazione di OpenAI come entità a scopo di lucro. Pochi giorni fa, Sam Altman ha descritto i cinque principi per lo sviluppo di una AGI a beneficio dell’umanità.

Il processo durerà tre settimane. Nei prossimi giorni verranno ascoltati altri testimoni (PDF), tra cui Sam Altman (CEO di OpenAI), Greg Brokman (Presidente di OpenAI) e Satya Nadella (CEO di Microsoft).