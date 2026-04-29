Posta prioritaria fuori dal servizio universale: cosa cambia e quando

L’1 maggio la posta prioritaria uscirà dal servizio universale. Lo prevede la legge di bilancio 2026 e Poste Italiane si adeguerà. Tradotto: il gruppo smetterà di offrire alcuni servizi ai quali oggi i cittadini si possono affidare per accedere alle spedizioni con tariffe a prezzo calmierato. È bene sapere cosa cambierà a breve, per non farsi trovare impreparati.

Posta prioritaria: addio a Posta1 dall’1 maggio

Si tratta di una novità che ha legittimamente fatto scattare l’allarme tra le associazioni dei consumatori. Ad esempio, ADICONSUM prevede che ci saranno prezzi più alti e tempi di consegna più lunghi, con ripercussioni negative anche sul comparto e-commerce, sia per i venditori sia per gli acquirenti.

È in particolare l’eliminazione di Posta1 a destare una certa preoccupazione: nel corso degli anni, per molti è diventata la scelta migliora grazie ai suoi costi bassi, alle attese ridotte e alla possibilità di tracciamento in tempo reale in seguito alla spedizione. Nel dettaglio, non saranno più disponibili i seguenti servizi:

Posta1;

Postapriority Internazionale;

Posta1Pro;

Posta1Pro Risposta Pagata;

Posta1online (nazionale);

Posta1online (internazionale).

L’unica eccezione è rappresentata da Postapriority Internazionale, che dalla metà del prossimo mese sarà offerto esclusivamente presso gli uffici postali e quasi certamente con una tariffa più alta rispetto a quella attuale (non abbiam trovato chiarimenti in merito). Vale a dire che le spedizioni non potranno più essere effettuate con francobollo o attraverso le cassette sul territorio. Contestualmente, alcuni servizi cambieranno nome.

Posta4 diventerà Posta Ordinaria;

Posta4Pro diventerà Posta Ordinaria Pro;

Posta4online diventerà Posta Ordinaria Online.

Il servizio universale rimane a Poste Italiane

Va ricordato che la stessa legge di bilancio, attraverso una proroga, ha stabilito che Poste Italiane continuerà a occuparsi del servizio universale fino al 31 dicembre 2036. È il principio che garantisce a tutti i cittadini l’accesso a servizi ritenuti essenziali, a prezzi accessibili e senza distinzioni in base alla posizione geografica.