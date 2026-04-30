Musk sul banco dei testimoni: i suoi tweet lo contraddicono

Elon Musk è entrato in un tribunale federale della California mercoledì per dire che Sam Altman ha rubato un’organizzazione benefica. Durante la deposizione, però, ha riconosciuto che Tesla non sta perseguendo l’intelligenza artificiale generale, smentendo di fatto tweet che aveva pubblicato poche settimane prima in cui dichiarava che Tesla sarebbe stata tra le protagoniste nello sviluppo dell’AGI. Un dettaglio che difficilmente passerà inosservato agli azionisti…

I tweet di Musk usati come arma nel processo contro OpenAI e Altman

La causa sostiene che Altman e gli altri co-fondatori lo hanno ingannato facendogli finanziare un’organizzazione non profit, per poi lanciare il braccio for-profit di OpenAI e lasciarlo dominare l’organizzazione. Nella ricostruzione di Musk: si fidava di loro per costruire l’AI per l’umanità, col tempo è diventato sospettoso, e alla fine ha concluso che stavano saccheggiando la non-profit.

L’avvocato di OpenAI William Savitt ha usato i post di Musk su X come armi contro di lui, e il risultato è stato devastante. Musk aveva dichiarato di aver investito 100 milioni di dollari in OpenAI. I documenti mostrano che ne ha versati 38. La sua difesa? La sua reputazione e il suo network compensavano la differenza.

Musk aveva postato che Tesla avrebbe raggiunto l’AGI. In aula ha detto che Tesla non sta perseguendo l’AGI. Sotto giuramento, i tweet pesano diversamente che su X.

Le rivelazioni imbarazzanti

Grazie a Savitt è emerso che Musk aveva discusso la conversione di OpenAI in un’entità for-profit già nel 2016, un anno dopo la fondazione. Nel 2017, aveva contemplato l’idea di un braccio for-profit dove avrebbe detenuto la maggioranza delle quote e controllato l’azienda. Quando quei piani sono falliti, ha smesso di fare donazioni regolari a OpenAI, pur continuando a pagare l’affitto degli uffici fino al 2020.

È emerso anche che quando ha lasciato il consiglio nel 2018, ha tentato di reclutare i dirigenti di OpenAI, incluso Andrej Karpathy, finito alla guida autonoma di Tesla. Shivon Zillis, consigliera di lunga data di Musk e madre di quattro dei suoi figli, nonché membro del consiglio di OpenAI, aveva persino suggerito a Musk di reclutare Ilya Sutskever per Tesla.

Il nodo della sicurezza

Parte della causa di Musk si basa sull’idea che la trasformazione di OpenAI in una società tradizionale sia pericolosa perché riduce l’attenzione sulla sicurezza. Savitt ha fatto ammettere a Musk che tutte le aziende AI, inclusa la sua xAI, soffrono dello stesso rischio.

La giudice Gonzalez Rogers ha interrotto quella linea di interrogatorio ma ha chiarito che l’approccio alla sicurezza di xAI e OpenAI è materia legittima per il processo. Ha anche specificato che non vuole sentire parlare degli scandali causati dai modelli AI, come l’incidente di Tumbler Ridge in Canada.

Cosa succede ora

Il nodo del processo potrebbe concentrarsi su una distinzione sottile: quanto pesa davvero la differenza tra investitori con rendimenti limitati e investitori senza limiti? I primi accordi tra Microsoft e OpenAI prevedevano tetti ai profitti, vincoli che nel tempo sono stati progressivamente allentati. Musk sostiene che proprio questi cambiamenti lo abbiano spinto ad avviare la causa, OpenAI replica che ne era informato e non aveva sollevato obiezioni.