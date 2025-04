DHgate e Taobao: alternative anti-dazi a Temu e Shein

In seguito all’eliminazione dell’esenzione dai dazi, Temu e Shen hanno comunicato un aumento dei prezzi a partire dal 25 aprile. Gli utenti statunitensi hanno subito avviato la ricerca di alternative. In base alle rilevazioni di Appfigures, la scelta è caduta su DHgate e Taobao.

App preferite per lo shopping

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per eliminare la cosiddetta “De Minimis Tariff”, ovvero l’esenzione dal pagamento dei dazi per i beni importati negli Stati Uniti con valore inferiore a 800 dollari. Ciò consentiva a Temu e Shein di non pagare nulla sulla maggioranza dei prodotti. Dal 2 maggio verrà invece applicata un’aliquota del 90%.

In base ai dati pubblicati da Appfigures, gli utenti statunitensi hanno scelto DHgate e Taobao come alternative. Le rispettive app iOS sono attualmente al primo e secondo posto nella categoria Shopping. Fino alla scorsa settimana occupavano la posizione 352 e 461, rispettivamente. Il numero dei download negli Stati Uniti è aumentato del 732% e 514% in un mese.

In seguiti all’introduzione dei dazi, DHgate e Taobao sono state pubblicizzate su TikTok da fornitori e produttori cinesi, oltre che da influencer a caccia di visualizzazioni. Nei video viene spiegato che molti beni di lusso sono prodotti in Cina, quindi è possibile acquistarli a prezzi molto più bassi prima che noti brand della moda applichino le loro etichette.

Non è possibile tuttavia verificare se i prodotti provengono dalle fabbriche che hanno contratti con i marchi della moda o se sono semplicemente copie contraffatte. Ovviamente non saranno esenti dai dazi, ma è possibile risparmiare parecchi dollari rispetto all’acquisto negli Stati Uniti.