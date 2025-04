Temu e SHEIN aumentano i prezzi: i dazi si fanno sentire

Era quasi inevitabile: due big dell’e-commerce Made in China come Temu e SHEIN hanno annunciato un aumento dei prezzi per i prodotti inviati negli Stati Uniti. È la conseguenza diretta dei nuovi dazi che Donald Trump ha imposto a tutto il mondo, colpendo in modo particolare Pechino. Per il colosso asiatico, la quota è stata incrementata al 145% (dal 2 maggio al 90% sotto gli 800 dollari).

I dazi di Trump fanno salire i prezzi su Temu e SHEIN

C’è già anche la data stabilita da entrambe le piattaforme per l’introduzione dei rincari, quella del 25 aprile, dunque tra poco più di una settimana. La responsabilità è attribuita a cambiamenti inerenti a regole e nei dazi del commercio globale .

Qui sopra l’avviso ai clienti pubblicato sulla versione USA di Temu. È visibile solo collegandosi dagli Stati Uniti (lo screenshot è stato catturato con una VPN), facendolo dall’Italia effettua un redirect automatico alla homepage della versione localizzata per il nostro paese.

Grazie per il vostro continuo supporto. Da quando abbiamo iniziato a servire gli acquirenti statunitensi, il nostro obiettivo è stato semplice: offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili, creando al contempo un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo. A causa dei recenti cambiamenti nelle normative e nei dazi commerciali globali, le nostre spese operative sono aumentate. Per continuare a offrire i prodotti che amate senza compromettere la qualità, a partire dal 25 aprile 2025 apporteremo delle modifiche ai prezzi. Fino al 25 aprile, i prezzi rimarranno invariati, quindi potete fare acquisti ora alle tariffe attuali. Abbiamo fatto scorta e siamo pronti a garantire che i vostri ordini arrivino senza intoppi durante questo periodo.

SHEIN ha condiviso un messaggio del tutto simile. Per entrambe gli e-commerce cinesi l’esigenza è la stessa: far fronte all’improvviso incremento delle spese operative dovute alle esportazioni negli USA.

Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere i prezzi bassi e ridurre al minimo l’impatto su di voi. Il nostro team sta lavorando duramente per migliorare l’efficienza e rimanere fedeli alla nostra missione: offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili per tutti.

Potrebbe beneficiarne Amazon, che pochi mesi fa ha lanciato il progetto Haul negli Stati Uniti: una sezione dedicata proprio ai prodotti più economici. Lo store low cost dovrebbe aprire i battenti anche in Europa entro fine anno.