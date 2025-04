Dazi di Trump: Temu aggiunge la tassa di importazione

Come anticipato a metà aprile, Temu ha incrementato i prezzi dei prodotti destinati agli Stati Uniti. L’azienda cinese ha introdotto una tassa di importazione per compensare il dazio del 145% imposto da Donald Trump e l’eliminazione dell’esenzione per i beni di valore inferiore a 800 dollari.

Addio ai prodotti super economici

Trump ha temporaneamente sospeso l’applicazione dei dazi per tutti i paesi, ad eccezione della Cina (sono esentati solo alcuni dispositivi elettronici). Quindi al prezzo di tutti i prodotti importati negli Stati Uniti deve essere aggiunto un dazio del 145%. È stata inoltre eliminata l’esenzione per i beni di valore inferiore a 800 dollari. Dal 2 maggio dovrà essere applicato un dazio del 120%.

Come facilmente prevedibile, l’aumento dei costi è stato trasferito sul prezzo finale pagato dai consumatori statunitensi. Temu ha introdotto una tassa di importazione compresa tra il 130% e il 150%. Sul sito è scritto:

Gli articoli importati negli Stati Uniti potrebbero essere soggetti a dazi doganali. Questi dazi coprono tutte le procedure e i costi doganali, comprese le tasse di importazione pagate alle autorità doganali per vostro conto. L’importo indicato potrebbe non rappresentare l’importo effettivamente pagato alle autorità doganali.

Shein non ha introdotto una tassa di importazione, ma i prezzi dei prodotti sono aumentati. Ovviamente molti utenti statunitensi hanno deciso di abbandonare Temu, in quanto non c’è più il vantaggio rispetto ad Amazon, Walmart o Target (che consegnano anche prima).

Temu consiglia di scegliere i prodotti con l’etichetta “local”. In questo caso non viene applicata la tassa di importazione perché sono spediti dai magazzini negli Stati Uniti. Questa possibilità verrà offerta fino all’esaurimento delle scorte. L’azienda cinese potrebbe però importare i prodotti da paesi diversi dalla Cina.