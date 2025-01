Teams e Outlook condividono finalmente i contatti

La funzione Contatti Unificati di Microsoft, che sincronizza i contatti di Teams e Outlook, è disponibile per tutti. L’azienda ha ascoltato le lamentele degli utenti, costretti a gestire due liste di contatti separate. Il rollout è già iniziato.

Microsoft unifica i contatti tra Teams e Outlook: sincronizzazione completa entro aprile 2025

La nuova funzione è già disponibile dal 6 gennaio per gli utenti di Outlook. Gli utenti di Teams invece, dovranno pazientare un po’. Il rilascio sarà graduale e dovrebbe completarsi entro il 30 aprile. Ma a chi è destinata questa funzione? Microsoft precisa che è riservata agli utenti con un account Entra ID. Quindi, se ha un account personale, per il momento è fuori dai giochi.

Grazie alla nuova funzione, gli utenti non dovranno più switchare tra Teams e Outlook per gestire i propri contatti, e soprattutto tenere aggiornati su entrambe le piattaforme. Una bella seccatura, in effetti.

“Navigando tra Teams e Outlook per le esigenze di collaborazione, avere una visione coerente di tutti i contatti è un must“, si legge nell’annuncio. “Al momento, i contatti creati in Teams non sono accessibili in Outlook e viceversa. Molti di voi ci hanno fatto notare la necessità di avere un unico set di contatti condiviso tra le due app.”

Cosa cambia in pratica con i Contatti Unificati?

Con i Contatti Unificati, tutte le modifiche fatte ai contatti saranno sincronizzate in tempo reale tra Teams, Outlook e le API di Microsoft Graph. Tradotto: se si cambia un numero di telefono su Teams, lo si vedrà aggiornato anche su Outlook, e viceversa.

Ma non è tutto. Anche le etichette e le categorie assegnate ai contatti saranno condivise tra le app, per un’esperienza ancora più coerente. Tutti i contatti esistenti saranno importati nella nuova rubrica unificata. C’è solo un piccolo dettaglio da tenere a mente: se ci sono conflitti tra i dati di un contatto su Teams e Outlook, verrà creata una copia separata con i dati di Teams e contrassegnata come “Teams conflicts“. Starà poi all’utente decidere quale tenere.

La guida di Microsoft

Per saperne di più su questa novità, Microsoft ha preparato un tutorial per iniziare e una FAQ per rispondere alle domande degli utenti. Si trovano entrambi nell’annuncio ufficiale.