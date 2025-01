Teams: in arrivo la funzione per scollegare Chat, Copilot e Note

Microsoft ha appena annunciato che i membri del programma Teams Public Preview o Microsoft 365 Targeted release potranno iniziare a “sganciare” i pannelli di chat, Copilot e note durante una call, facendoli comparire in finestre separate. La nuova funzione è ancora in anteprima, quindi l’azienda di Redmond sta sollecitando il feedback degli utenti.

Come provare la nuova funzione di Teams per scollegare chat, Copilot e note?

La nuova funzione di Teams permetterà di organizzare lo spazio di lavoro come meglio si crede, sfruttando al massimo le dimensioni del proprio schermo (che sia un 13″ o un 32″ ultrawide, poco importa). Per accedere alla novità, oltre a far parte dei programmi di preview, bisogna avere la nuova versione di Teams per Windows o Mac. E se si ha un admin IT che gestisce le impostazioni, è necessario abilitare l’opzione “Show Preview features” nella policy degli aggiornamenti.

Se si hanno tutti i requisiti, basta cercare l’icona “pop-out” in alto nei pannelli di chat, Copilot o note (sembra due quadratini sovrapposti con una freccetta, accanto al pulsante di chiusura del pannello). Cliccare lì e voilà, il pannello si staccherà dalla finestra principale di Teams e comparirà in una finestra tutta sua, che si potrà spostare e ridimensionare a piacimento.

L’idea è di poter tenere d’occhio contemporaneamente la videochiamata e le altre attività, senza dover switchare in continuazione o perdersi pezzi di conversazione. Piccola nota a margine: il pannello di Copilot è disponibile solo per chi ha una licenza Microsoft 365 Copilot.

Microsoft chiede un feedback agli utenti

Trattandosi di una preview, Microsoft è tutta orecchie per sentire le impressioni degli utenti sulla nuova funzione. Per dare un feedback, è sufficiente andare su “Settings and More > Feedback” nell’angolo in alto a destra di Teams, e scegliere se segnalare un problema, fare un complimento o suggerire un miglioramento.