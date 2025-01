Copilot di Microsoft sempre più integrato in Outlook per Mac

Novità in arrivo per chi usa Outlook su Mac. Copilot, già presente in Teams e altre app di Microsoft, sta per debuttare anche nel popolare client di posta elettronica. L’obiettivo? Semplificare la gestione delle email grazie all’intelligenza artificiale.

Dall’esordio di Copilot, Microsoft ha premuto sull’acceleratore dell’intelligenza artificiale. L’assistente AI è stato integrato praticamente ovunque: su Windows, su Edge, nella suite Office e persino in app mobile dedicate. Una presenza così capillare da sembrare quasi invadente, secondo alcuni detrattori. Ma forse questa è l’unica strategia vincente per poter rivaleggiare seriamente con ChatGPT.

Outlook per Mac diventa più smart grazie a Copilot

Con questo aggiornamento, accedere a Copilot sarà ancora più facile. L’assistente troverà posto nella barra laterale sinistra di Outlook, a fianco di contatti e calendario. Un semplice clic e voilà, tutte le sue funzionalità saranno subito disponibili senza dover uscire dalla casella di posta.

Ma la vera chicca è l’integrazione di Copilot nella barra dei menu di macOS. L’assistente AI di Microsoft in questo modo sarà sempre a disposizione, indipendentemente dall’app che si sta utilizzando. Si sta scrivendo un documento su Word o preparando una presentazione con PowerPoint? Nessun problema, Copilot sarà lì, pronto a dare una mano.

Quando arriva e come provare Copilot su Outlook?

L’integrazione di Copilot su Outlook è in fase di anteprima. La nuova funzione sarà rilasciata a livello globale nel corso del mese. Microsoft ha suggerito agli amministratori di tenere d’occhio i canali di aggiornamento delle app. In questo modo potranno testare le novità prima del rilascio ufficiale.