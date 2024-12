Microsoft Copilot, nuova interfaccia su Windows 10 e 11

Microsoft ha deciso di rivoluzionare ancora una volta il funzionamento di Copilot su Windows. Dopo aver “retrocesso” Copilot a semplice app web progressiva (PWA) all’inizio dell’anno, ora Microsoft rilascia un aggiornamento per i tester di Windows che sostituisce la versione PWA con un’esperienza più “nativa”. Questa include una nuova scorciatoia da tastiera e un’interfaccia a visualizzazione rapida.

Microsoft aggiorna Copilot su Windows con una nuova interfaccia

La nuova visualizzazione rapida di Copilot si posiziona sopra la barra delle applicazioni, in modo simile alle nuove app Companion, tra cui File Search, che Microsoft sta attualmente testando per file, contatti e voci di calendario. Si può attivare questa visualizzazione usando la nuova scorciatoia da tastiera Alt + Spazio o tramite l’area di notifica. Niente di speciale, se non la capacità di rimanere sempre in primo piano fino a quando non si riduce a icona nella barra delle applicazioni o si preme di nuovo Alt + Spazio.

Una scorciatoia da tastiera che rischia di creare confusione

La nuova scorciatoia da tastiera potrebbe però causare un po’ di confusione, a seconda delle app che si usano. Altre applicazioni, infatti, già utilizzano la combinazione Alt + Spazio e sembra che dovranno “lottare” con Copilot per il predominio… Microsoft spiega: “Per qualsiasi app installata sul tuo PC che potrebbe utilizzare questa scorciatoia, Windows registrerà come app da invocare con Alt + Spazio quella che viene avviata per prima sul tuo PC e che rimane in esecuzione in background“.

Non è chiaro sinceramente perché Microsoft abbia deciso di spostare Copilot su questa scorciatoia Alt + Spazio, quando in precedenza aveva riutilizzato la combinazione Windows + C di Cortana con Windows Copilot, prima di “declassare” l’esperienza a semplice app web e abbandonare la scorciatoia in favore di un tasto dedicato a Copilot.

Microsoft ammette addirittura che “Copilot continuerà a esplorare opzioni relative alle scorciatoie da tastiera per l’app“, il che suona come se ora fosse l’assistente AI a dettare legge in casa Microsoft…

Disponibile sia su Windows 10 che su Windows 11

Questa nuova scorciatoia da tastiera e la visualizzazione rapida di Copilot saranno disponibili sia sui PC con Windows 10 che su quelli con Windows 11. Fermo restando che il supporto per Windows 10 terminerà davvero a ottobre 2025.