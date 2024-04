Addio a Windows 10: Microsoft avvisa gli utenti

Mancano ancora molti mesi al 14 ottobre 2025, quando terminerà il supporto per Windows 10. Microsoft ha tuttavia iniziato ad avvisare gli utenti con un prompt a schermo intero, consigliando il passaggio a Windows 11 anche se il computer non ha una dotazione hardware che rispetta i requisiti minimi.

Microsoft suggerisce di comprare un nuovo PC

Un utente ha pubblicato su Reddit lo screenshot dell’avviso, sottolineando che è apparso all’improvviso interrompendo il suo lavoro. Microsoft ringrazia l’utente per la sua fedeltà a Windows 10, evidenziando che la fine del supporto è vicina (in realtà mancano ancora 18 mesi).

Come scritto nel messaggio, il computer dell’utente non può essere aggiornato a Windows 11, in quanto non soddisfa i requisiti minimi. L’azienda di Redmond rilascerà fix e patch di sicurezza fino al 14 ottobre 2025. Non viene citata la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al programma Extended Security Updates (ESU) che, per la prima volta, sarà disponibile anche per gli utenti consumer.

Nell’avviso a schermo intero ci sono due pulsanti, uno di quali permette di chiudere la finestra, ma non di eliminarla per sempre (quindi verrà mostrata in futuro). Non c’è nessun pulsante per evitare completamente la sua apparizione. Un utente di Reddit suggerisce di usare il tool Winaero Tweaker per disattivare questo e altri avvisi pubblicitari.

Sembra che Microsoft voglia consigliare agli utenti di acquistare un nuovo PC con Windows 11 perché quello in uso è troppo vecchio. Come si può leggere su StatCounter, Windows 10 è ancora il sistema operativo più popolare (69,04%). Windows 11 è fermo al 26,72%. Esistono vari metodi per installare il nuovo sistema operativo su hardware non supportato, ma la maggioranza degli utenti preferisce Windows 10.