Windows 11: scovata l'app companion File Search

Microsoft intende portare sulla taskbar di Windows 11 delle app companion per gli abbonati a Microsoft 365. L’obiettivo è quello di fornire scorciatoie che consentano all’utente di avere i propri dati più importanti sempre a portata di mano, senza dover ricorrere all’uso di ulteriori risorse. Evidente dimostrazione della cosa è data dalla recente scoperta di File Search.

Windows 11: File Search a portata di taskbar

In base alla descrizione fornita direttamente da Microsoft, File Search è un’app che porta i file direttamente sulla barra delle applicazioni di Windows. Con un clic, è possibile cercare gli elementi d’interesse senza perdere il contesto, andando a reperire quelli rilevanti per il lavoro attuale, i file recenti, condivisi e altro ancora. L’account EpicB su X ha fornito anche alcuni screenshot.

Il concetto che muove queste nuove app compaion è abbastanza semplice da comprendere: si tratta essenzialmente di menu pop-up personalizzati che possono essere fissati alla barra delle applicazioni e mostrato il contenuto di riferimento in una finestra secondaria, la quale consente di lasciare visibile l’app o la scheda del browser principale su cui si sta lavorando.

Da precisare che si tratta di app WebView2, il che vuol dire che sono delle Web app visualizzate tramite una funzione specifica del browser Edge.

Da tenere presente che pur risultando attivabile da parte degli utenti, specialmente per chi ha account scolastici o aziendali, andando ad eseguire il download dell’installer tramite link diretto, File Search non ha ancora ricevuto un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, senza contare che si tratta di una soluzione che è ancora in fase di Preview.