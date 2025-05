Copilot Chat di Microsoft 365 si aggiorna con SafeLinks

Microsoft ha annunciato una serie di novità per rendere l’uso di Copilot Chat ancora più sicuro. La prima riguarda l’integrazione di SafeLinks, una funzione che analizza i link in tempo reale. Questa funzione è disponibile per Copilot Chat su desktop, web, mobile o dall’app dedicata.

Quando si tocca un link, appare un popup che avvisa che Microsoft sta verificando la sicurezza del sito. Se il link è pericoloso, comparirà una schermata di avvertimento per impedire di finire su pagine potenzialmente dannose. Questo scudo anti-minacce è disponibile per gli utenti con i piani Microsoft Defender for Office 365 1 o 2, senza bisogno di configurazioni aggiuntive. E dal Security Center sarà possibile anche monitorare le minacce rilevate e le azioni intraprese.

Ma Microsoft ha pensato anche a chi non ha un abbonamento a Defender. Copilot Chat offrirà comunque un controllo della reputazione dei link in tempo reale, mostrando un avviso se il sito viene considerato malevolo. Un modo per proteggere tutti gli utenti, non solo quelli premium.

Altra novità: Copilot Chat smetterà di oscurare i link presenti nei dati utilizzati per generare le risposte. Quindi, se l’AI cita una fonte online, si potrà approfondire senza ostacoli.

Microsoft ha promesso che SafeLinks sbarcherà presto pure sulle chat di Copilot per Word, PowerPoint ed Excel.