 Monitor Philips Ultrawide (34", WLED, Curvo) al MINIMO STORICO in offerta Prime
Sconto da non perdere su questo monitor Philips da 34 pollici ultrawide perfetto soprattutto per lavorare.
Sconto da non perdere su questo monitor Philips da 34 pollici ultrawide perfetto soprattutto per lavorare.

Le ultime ore della Festa delle Offerte Prime ti regalano uno sconto eccezionale su un monitor che cambierà per sempre la percezione del tuo spazio lavoro. Sì perché parliamo di un monitor Philips curvo da ben 34 pollici, con definizione ultrawide e risoluzione da 3440×1440 pixel. Fino a stasera lo prendi al minimo storico di 239 euro invece di 329,90, con pagamento a rate disponibile.

Monitor Philips 34 pollici

Un monitor perfetto soprattutto per lavorare in multitasking, per editing di immagini e video e anche per del gaming mai così immersivo. Il pannello VA curvo a 1500R ti avvolgerà completamente dandoti una comodità mai sperimentata prima nonostante le ampie dimensioni dello schermo: 34 pollici con risoluzione WQHD e formato 21:10. Avrai un’ampia area di lavoro tutta per te.

Philips Monitors Philips 346E2CUAE/00 Monitor 34

Philips Monitors Philips 346E2CUAE/00 Monitor 34" VA WLED 3440 x 1440 HDMI/DP Curved, Nero, 34"

239,90 329,90€ -27,28%
Non mancano poi funzioni come il tempo di risposta di 1ms e le tecnologie Flicker‑Free e Low Blue Mode per portare al massimo il comfort visivo. Il design prevede altezza regolabile fino a 100 mm, cornici ultrasottili su tre lati, display opaco per ridurre i riflessi, supporto VESA 100×100 e altoparlanti stereo integrati da 5 W.

La connettività ti offre invece tutto ciò che serve per il collegamento anche di più dispositivi: 1 porta HDMI, 1 porta DisplayPort 1.2 e 1 porta USB‑C 3.2 Type‑C. La connessione USB-C all-in-one ti darà inoltre modo di utilizzare il monitor come docking station dato che potrai trasferire dati, visualizzare contenuti in alta risoluzione e contemporaneamente alimentare e ricaricare il tuo notebook.

Un monitor completo e semplicemente definitivo per lavorare e non solo: approfitta della Festa delle Offerte Prime e acquistalo a soli 239 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

8 ott 2025
