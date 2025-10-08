 Laptop Acer con display OLED e Ultra7: sconto al MINIMO STORICO su Amazon
Laptop Acer con display OLED e Ultra7: sconto al MINIMO STORICO su Amazon

Ottimo sconto su questo laptop Acer da 14 pollici con schermo OLED e funzioni Copilot+.
Acer Aspire 14 con AI è un laptop di ultima generazione con schermo da 14 pollici di tipo OLED, processore Intel Core Ultra7, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Oggi, nel mezzo delle offerte Prime, seppur non collegato all’iniziativa, è in sconto al minimo storico assoluto di 718,34 euro invece di 939. Con pagamento a rate disponibile al checkout e possibilità di ottenere un rimborso di 100 euro con l’acquisto non puoi fartelo scappare.

Laptop Acer OLED

Un PC portatile che punta tutto su due aspetti: il suo meraviglioso display OLED WUXGA da 14 pollici con formato 16:10 e cornici sottili con certificazione DisplayHDR True Black 500 per neri eccezionali e colori davvero realistici e le funzioni di intelligenza artificiale che ti mettono sempre a disposizione strumenti con cui semplificarti il lavoro quotidiano guidati da Windows 11 e dalle funzioni Copilot+ PC.

Il sistema si alimenta con il nuovo processore Intel Core Ultra 7‑256V e grafica Intel Arc integrata affiancato, come detto, da 16GB di RAM DDR5 e da una velocissima SSD da 512GB. Il design è leggero ed elegante, con una scocca in alluminio resistente e sottile e una speciale cerniera che permette di aprire il monitor fino a 180°.

Oggi su Amazon puoi prenderlo al minimo storico assoluto di soli 718,34 euro, anche a rate. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

