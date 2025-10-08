 Mini PC con Ryzen 9, 16GB DDR5 e SSD 512GB a 110€ in meno per il Prime Day
Il Mini PC Acemagician è perfetto anche per giocare e oggi è in super sconto su Amazon.
Il Mini PC Acemagician è perfetto anche per giocare e oggi è in super sconto su Amazon.

Siamo agli sgoccioli per gli sconti legati alla Festa delle Offerte Prime, ma puoi ancora fare un super affare. Come nel caso di questo potente Mini PC del marchio AceMagician, dotato di una scheda tecnica che ti permetterà anche di giocare a titoli importanti, oltre a svolgere le attività che preferisci, e che puoi acquistare a soli 379,90 euro invece di 489.

Mini PC 3 modalità

La configurazione di questo Mini PC prevede un processore AMD Ryzen 9 6900HX con 8 core e 16 thread fino a 4,9 GHz, basati sull’architettura Zen 3+ a 6 nm, affiancato da una scheda grafica integrata AMD Radeon 680M, basata su architettura RDNA2, per prestazioni importanti anche per del gaming leggero e creazione di contenuti.

La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz (espandibile fino a 64 GB) e da una SSD NVMe da 512 GB (espandibile fino a 4 TB). Molto particolare è poi la presenza di tre differenti modalità di utilizzo: silenziosa (35W) per lavoro leggero e consumi ridotti, con rumore della ventola fino a soli 35 dB; automatica (45W) per il quotidiano e prestazioni (54W) per giocare e altri carichi intensivi e possibilità di attivare degli effetti di illuminazione RGB personalizzabili.

Il sistema di raffreddamento prevede ventola centrifuga ad alta velocità, doppi tubi in rame e flusso d’aria ottimizzato. Infine, spazio alla connettività: uscita triplo display 4K@60Hz (HDMI 2.0, DP 2.0 e USB‑C), 6 porte USB 3.0, LAN 2.5 Gbps, jack audio da 3,5 mm e Wi‑Fi 6 con Bluetooth 5.2. Un mini desktop dunque davvero completo: acquistalo ora a soli 379,90 euro, anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Ti potrebbe interessare

ACEMAGIC V1: Mini PC a soli 122 euro per la Festa di Prime

ACEMAGIC V1: Mini PC a soli 122 euro per la Festa di Prime
Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori Mini PC in offerta

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori Mini PC in offerta
NiPoGi AK1 Plus a 132 euro è il miglior affare Mini PC di oggi

NiPoGi AK1 Plus a 132 euro è il miglior affare Mini PC di oggi
Tastiera pieghevole e universale con doppio sconto: ProtoArc XK01 oggi costa pochissimo

Tastiera pieghevole e universale con doppio sconto: ProtoArc XK01 oggi costa pochissimo
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
8 ott 2025
