Mini PC con Ryzen 9, 16GB DDR5 e SSD 512GB a 110€ in meno per il Prime Day

Siamo agli sgoccioli per gli sconti legati alla Festa delle Offerte Prime, ma puoi ancora fare un super affare. Come nel caso di questo potente Mini PC del marchio AceMagician, dotato di una scheda tecnica che ti permetterà anche di giocare a titoli importanti, oltre a svolgere le attività che preferisci, e che puoi acquistare a soli 379,90 euro invece di 489.

La configurazione di questo Mini PC prevede un processore AMD Ryzen 9 6900HX con 8 core e 16 thread fino a 4,9 GHz, basati sull’architettura Zen 3+ a 6 nm, affiancato da una scheda grafica integrata AMD Radeon 680M, basata su architettura RDNA2, per prestazioni importanti anche per del gaming leggero e creazione di contenuti.

La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz (espandibile fino a 64 GB) e da una SSD NVMe da 512 GB (espandibile fino a 4 TB). Molto particolare è poi la presenza di tre differenti modalità di utilizzo: silenziosa (35W) per lavoro leggero e consumi ridotti, con rumore della ventola fino a soli 35 dB; automatica (45W) per il quotidiano e prestazioni (54W) per giocare e altri carichi intensivi e possibilità di attivare degli effetti di illuminazione RGB personalizzabili.

Il sistema di raffreddamento prevede ventola centrifuga ad alta velocità, doppi tubi in rame e flusso d’aria ottimizzato. Infine, spazio alla connettività: uscita triplo display 4K@60Hz (HDMI 2.0, DP 2.0 e USB‑C), 6 porte USB 3.0, LAN 2.5 Gbps, jack audio da 3,5 mm e Wi‑Fi 6 con Bluetooth 5.2. Un mini desktop dunque davvero completo: acquistalo ora a soli 379,90 euro, anche a rate.