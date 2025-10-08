 Festa delle offerte Prime: combo Logitech mouse e tastiera wireless a 21€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Festa delle offerte Prime: combo Logitech mouse e tastiera wireless a 21€

Logitech MK720 è un bundle che include un mouse e una tastiera wireless: oggi a un prezzo imperdibile.
Festa delle offerte Prime: combo Logitech mouse e tastiera wireless a 21€
Tecnologia PC Hardware
Logitech MK720 è un bundle che include un mouse e una tastiera wireless: oggi a un prezzo imperdibile.

Con Logitech MK270 costruisci una postazione di lavoro in un attimo e senza spendere troppo. Parliamo di un kit che include un mouse e una tastiera wireless, con tasti multimediali e a scelta rapida, batteria che dura a lungo e compatibilità immediata con Windows. Il prezzo in offerta Prime Day fino a questa sera è di soli 21,35 euro.

Acquista il set su Amazon

 

Logitech MK270

Il kit include quindi una tastiera full‑size con layout italiano QWERTY, con tasti a basso profilo, digitazione silenziosa, tastierino numerico integrato e tasti funzione a grandezza standard e design resistente, anche contro gli schizzi d’acqua.

Esclusiva PrimeDay
Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero

Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero

Esclusiva PrimeDay
21,35 24,99€ -14,57%
Vedi l'offerta

Il mouse wireless è compatto ed è comodo sia per destrimani che per mancini assicurandoti un controllo preciso, fluido ed efficace su quasi tutte le superfici. La batteria dura a lungo: fino a 36 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse grazie ad opportune funzioni di risparmio energetico.

Acquista il set su Amazon

Il classico set pratico per costruire subito una postazione di lavoro completa ed efficace senza spendere troppo: acquistalo ora a soli 21,35 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mini PC con Ryzen 9, 16GB DDR5 e SSD 512GB a 110€ in meno per il Prime Day

Mini PC con Ryzen 9, 16GB DDR5 e SSD 512GB a 110€ in meno per il Prime Day
Incredibile su Amazon: il mouse Venom RAM X pesa niente e costa ancora meno

Incredibile su Amazon: il mouse Venom RAM X pesa niente e costa ancora meno
Evento Amazon: SSD portatile Samsung da 4 TB al minimo storico

Evento Amazon: SSD portatile Samsung da 4 TB al minimo storico
Il mouse preferito dai professionisti ora a 49€: Logitech MX Master 2S in super sconto

Il mouse preferito dai professionisti ora a 49€: Logitech MX Master 2S in super sconto
Mini PC con Ryzen 9, 16GB DDR5 e SSD 512GB a 110€ in meno per il Prime Day

Mini PC con Ryzen 9, 16GB DDR5 e SSD 512GB a 110€ in meno per il Prime Day
Incredibile su Amazon: il mouse Venom RAM X pesa niente e costa ancora meno

Incredibile su Amazon: il mouse Venom RAM X pesa niente e costa ancora meno
Evento Amazon: SSD portatile Samsung da 4 TB al minimo storico

Evento Amazon: SSD portatile Samsung da 4 TB al minimo storico
Il mouse preferito dai professionisti ora a 49€: Logitech MX Master 2S in super sconto

Il mouse preferito dai professionisti ora a 49€: Logitech MX Master 2S in super sconto
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti