Festa delle offerte Prime: combo Logitech mouse e tastiera wireless a 21€

Con Logitech MK270 costruisci una postazione di lavoro in un attimo e senza spendere troppo. Parliamo di un kit che include un mouse e una tastiera wireless, con tasti multimediali e a scelta rapida, batteria che dura a lungo e compatibilità immediata con Windows. Il prezzo in offerta Prime Day fino a questa sera è di soli 21,35 euro.

Il kit include quindi una tastiera full‑size con layout italiano QWERTY, con tasti a basso profilo, digitazione silenziosa, tastierino numerico integrato e tasti funzione a grandezza standard e design resistente, anche contro gli schizzi d’acqua.

Il mouse wireless è compatto ed è comodo sia per destrimani che per mancini assicurandoti un controllo preciso, fluido ed efficace su quasi tutte le superfici. La batteria dura a lungo: fino a 36 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse grazie ad opportune funzioni di risparmio energetico.

Il classico set pratico per costruire subito una postazione di lavoro completa ed efficace senza spendere troppo: acquistalo ora a soli 21,35 euro.