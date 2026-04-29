 Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare

Il mouse wireless Logitech MX Anywhere 3S oggi è in offerta al 47% su Amazon ed è sicuramente uno dei migliori acquisti della categoria.
Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare
Tecnologia PC Hardware
Il mouse wireless Logitech MX Anywhere 3S oggi è in offerta al 47% su Amazon ed è sicuramente uno dei migliori acquisti della categoria.

Se devi cambiare il tuo vecchio mouse e ne vuoi uno wireless approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando per riuscire a risparmiare senza rinunciare alla qualità. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Logitech MX Anywhere 3S a soli 54,90 euro, invece che 103,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie allo sconto del 47% puoi risparmiare la bellezza di 49 euro sul totale ed è davvero un grande affare. Con questo mouse wireless, compatibile con diversi dispositivi, puoi scorrere su ogni superficie senza sforzo ed essere molto più rapido. Non perdere l’occasione perché ovviamente durerà poco.

Acquistalo in offerta su Amazon

Logitech MX Anywhere 3S: offerta imperdibile

Sicuramente a questo prezzo il Logitech MX Anywhere 3S non è da farselo scappare. Si presenta con un ottimo design che ti permette di avere una posizione più naturale e quindi di fare molto meno sforzo. I pulsanti sono silenziosi e ne troverai due anche posti dove appoggio il pollice per avere scorciatoie veloci. La rotellina ti permette di scorrere velocemente le pagine dei documenti e quelle web e ha un tracciamento di 8K DPI.

{title}

È progettato per essere il più versatile possibile e potrai infatti collegarlo fino a 3 dispositivi via Bluetooth sui sistemi operativi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Inoltre con il ricevitore (non incluso) potrai collegarlo in modalità wireless. Offre anche un’ottima batteria che dura fino a 70 giorni di utilizzo con una ricarica completa e 3 ore di utilizzo con una ricarica rapida di appena 1 minuto. La ricarica avviene attraverso un cavetto USB Type-C.

Acquistalo in offerta su Amazon

Che stai aspettando dunque? A questo prezzo lo vorranno tutti e quindi devi essere veloce. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Anywhere 3S a soli 54,90 euro, invece che 103,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon

Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon
Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone

Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone
Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico

Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico
Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon

Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon
Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon

Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon
Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone

Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone
Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico

Logitech MX vertical: smetti di fare fatica con questo mouse ergonomico
Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon

Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon
Michea Elia
Pubblicato il
29 apr 2026
Link copiato negli appunti