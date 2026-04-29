Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare

Se devi cambiare il tuo vecchio mouse e ne vuoi uno wireless approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando per riuscire a risparmiare senza rinunciare alla qualità. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Logitech MX Anywhere 3S a soli 54,90 euro, invece che 103,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie allo sconto del 47% puoi risparmiare la bellezza di 49 euro sul totale ed è davvero un grande affare. Con questo mouse wireless, compatibile con diversi dispositivi, puoi scorrere su ogni superficie senza sforzo ed essere molto più rapido. Non perdere l’occasione perché ovviamente durerà poco.

Logitech MX Anywhere 3S: offerta imperdibile

Sicuramente a questo prezzo il Logitech MX Anywhere 3S non è da farselo scappare. Si presenta con un ottimo design che ti permette di avere una posizione più naturale e quindi di fare molto meno sforzo. I pulsanti sono silenziosi e ne troverai due anche posti dove appoggio il pollice per avere scorciatoie veloci. La rotellina ti permette di scorrere velocemente le pagine dei documenti e quelle web e ha un tracciamento di 8K DPI.

È progettato per essere il più versatile possibile e potrai infatti collegarlo fino a 3 dispositivi via Bluetooth sui sistemi operativi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Inoltre con il ricevitore (non incluso) potrai collegarlo in modalità wireless. Offre anche un’ottima batteria che dura fino a 70 giorni di utilizzo con una ricarica completa e 3 ore di utilizzo con una ricarica rapida di appena 1 minuto. La ricarica avviene attraverso un cavetto USB Type-C.

Che stai aspettando dunque? A questo prezzo lo vorranno tutti e quindi devi essere veloce. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Anywhere 3S a soli 54,90 euro, invece che 103,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.