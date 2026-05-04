 Logitech MX Keys S: meravigliosa tastiera wireless multi-dispositivo (-34%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Logitech MX Keys S: meravigliosa tastiera wireless multi-dispositivo (-34%)

La Logitech MX Keys S è una delle migliori tastiere wireless multi-dispositivo in commercio e oggi su Amazon la puoi avere a soli 85€ circa.
Logitech MX Keys S: meravigliosa tastiera wireless multi-dispositivo (-34%)
Tecnologia PC Hardware
La Logitech MX Keys S è una delle migliori tastiere wireless multi-dispositivo in commercio e oggi su Amazon la puoi avere a soli 85€ circa.

Se fai alla svelta oggi puoi fare una vero colpaccio portandoti a casa una delle migliori tastiere wireless multi-dispositivo a un prezzo davvero molto vantaggioso. Stiamo parlando della mitica Logitech MX Keys S che ora su Amazon la puoi avere a soli 85,39 euro, invece che 129 euro.

Con lo sconto del 34% potrai risparmiare più di 43 euro sul totale che non è per niente male per ciò che puoi ottenere. Siamo infatti di fronte a una tastiera senza fili eccezionale che garantisce una digitazione fluida e la connessione con più dispositivi in simultanea. Ha una grandissima autonomia ed è compatibile con più sistemi operativi. Puoi anche direzionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Acquistala in offerta su Amazon

Logitech MX Keys S: un super acquisto

Se vuoi digitare velocemente senza perdere un colpo sicuramente la Logitech MX Keys S e la tastiera wireless che devi acquistare. A questa cifra non puoi trovare di meglio. Con i suoi tasti leggermente concavi e ben distanziati tra loro riuscirai a digitare in modo rapido. È dotata di un tastierino numerico e dei tasti Easy Switch per riuscire a cambiare dispositivo a cui è collegata in un attimo.

{title}

La retroilluminazione intelligente si adatta all’ambiente circostante, si attiva quando avvicini le mani e si disattiva quando le allontani per risparmiare energia. Parlando proprio di batteria, potrai sfruttare fino a 10 giorni di autonomia con una ricarica completa, che avviene con il cavo USB Type-C. Inoltre con il software dedicato, scaricabile gratuitamente, avrai la possibilità di gestire e personalizzare diversi comandi.

Acquistala in offerta su Amazon

Una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi sparisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 85,39 euro, invece che 129 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth per Windows 10 e 11

Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth per Windows 10 e 11
Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare

Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare
Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon

Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon
Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone

Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone
Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth per Windows 10 e 11

Intel aggiorna i driver Wi-Fi e Bluetooth per Windows 10 e 11
Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare

Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless fantastico in sconto al 47%, un affare
Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon

Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon
Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone

Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless + poggiapolsi a un prezzone
Michea Elia
Pubblicato il
4 mag 2026
Link copiato negli appunti