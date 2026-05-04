Logitech MX Keys S: meravigliosa tastiera wireless multi-dispositivo (-34%)

Se fai alla svelta oggi puoi fare una vero colpaccio portandoti a casa una delle migliori tastiere wireless multi-dispositivo a un prezzo davvero molto vantaggioso. Stiamo parlando della mitica Logitech MX Keys S che ora su Amazon la puoi avere a soli 85,39 euro, invece che 129 euro.

Con lo sconto del 34% potrai risparmiare più di 43 euro sul totale che non è per niente male per ciò che puoi ottenere. Siamo infatti di fronte a una tastiera senza fili eccezionale che garantisce una digitazione fluida e la connessione con più dispositivi in simultanea. Ha una grandissima autonomia ed è compatibile con più sistemi operativi. Puoi anche direzionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Logitech MX Keys S: un super acquisto

Se vuoi digitare velocemente senza perdere un colpo sicuramente la Logitech MX Keys S e la tastiera wireless che devi acquistare. A questa cifra non puoi trovare di meglio. Con i suoi tasti leggermente concavi e ben distanziati tra loro riuscirai a digitare in modo rapido. È dotata di un tastierino numerico e dei tasti Easy Switch per riuscire a cambiare dispositivo a cui è collegata in un attimo.

La retroilluminazione intelligente si adatta all’ambiente circostante, si attiva quando avvicini le mani e si disattiva quando le allontani per risparmiare energia. Parlando proprio di batteria, potrai sfruttare fino a 10 giorni di autonomia con una ricarica completa, che avviene con il cavo USB Type-C. Inoltre con il software dedicato, scaricabile gratuitamente, avrai la possibilità di gestire e personalizzare diversi comandi.

Una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi sparisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 85,39 euro, invece che 129 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.