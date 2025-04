Windows 11 24H2: crash e BSoD con gli ultimi aggiornamenti

Siamo di nuovo costretti a scrivere di gravi problemi legati agli aggiornamenti di Windows 11: questa volta si tratta di crash e BSoD (Blue Screen of Death) innescati dagli ultimi update distribuiti per la versione 24H2 del sistema operativo. A confermare l’esistenza dei bug è stata direttamente Microsoft, suggerendo un possibile workaround a cui ricorrere in caso di necessità.

La software house ha modificato la documentazione ufficiale (1, 2) relativa ai pacchetti KB5055523 e KB5053656, pubblicati rispettivamente nella seconda settimana di aprile con l’appuntamento del Patch Tuesday e nel mese di marzo sotto forma di anteprima. Ecco quanto si legge.

Dopo aver installato questo aggiornamento e riavviato il dispositivo, potresti riscontrare un’eccezione con schermata blu e codice di errore 0x18B che indica un SECURE_KERNEL_ERROR .

Secondo alcuni report, un altro possibile errore mostrato durante la comparsa del BSoD è CRITICAL PROCESS DIED e sarebbe interessato anche l’update KB5053598 (cosa già nota).

Al momento non è ancora disponibile un fix correttivo. Microsoft ha dunque fatto ricorso alla tecnica Known Issue Rollback per evitare di rendere i PC inutilizzabili. Si tratta di una funzionalità che permette di annullare gli aggiornamenti non relativi alla sicurezza distribuiti attraverso Windows Update: sarà attivata per tutti entro le prossime 24 ore. Il workaround suggerito, invece, consiste semplicemente nell’effettuare un riavvio del computer, così da velocizzare la procedura.

Pur essendo molto grave, purtroppo non si tratta dell’unico problema emerso in seguito al rollout di KB5055523. Come abbiamo scritto su queste pagine nei giorni scorsi, ci sono altri bug relativi al processo di installazione e all’autenticazione biometrica tramite Windows Hello.

La gestione degli aggiornamenti rimane il vero tallone d’Achille del sistema operativo. Nonostante il coinvolgimento degli Insider per la fase di test, la software house non ha ancora trovato un metodo realmente efficace per eliminare le criticità prima di distribuire gli update su larga scala, nella loro forma definitiva.