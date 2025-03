Windows 11 24H2 KB5053598: problemi vari e BSOD

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5053598 per Windows 11 24H2 l’11 marzo. Puntuali come il Patch Tuesday mensile sono arrivate diverse segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi prima e dopo l’installazione. Al momento nessuno di essi è stato aggiunto all’elenco ufficiale.

Bug vari in KB5053598

KB5053598 è un aggiornamento cumulativo obbligatorio (viene installato automaticamente) perché include anche le patch di sicurezza (alcune correggono vulnerabilità zero-day). Alcuni utenti hanno però notato diversi problemi fin dalla procedura di download da Windows Update.

Su determinate configurazioni hardware non è possibile completare l’installazione. Rimane bloccata oppure vengono mostrati i soliti criptici codici di errore, tra cui 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 e 0xC004F211. In alcuni casi, il problema si manifesta anche dopo il riavvio del computer. Un utente ha invece segnalato che l’aggiornamento viene nuovamente scaricato anche se già presente.

In seguito all’installazione dell’update non è possibile utilizzare l’accesso remoto tramite RDP (Remote Desktop Protocol). Windows 11 24H2 impedisce il collegamento oppure disconnette il computer dopo alcuni minuti. Windows Latest consiglia un workaround che prevede la modifica di un criterio di gruppo (quindi per utenti esperti).

Infine, alcuni utenti hanno segnalato la comparsa del famigerato BSOD (Blue Screen Of Death) e, nel peggiore dei casi, l’impossibilità di avviare il computer. Probabilmente ci sono incompatibilità con hardware e driver. Al momento, l’unica soluzione è rimuovere l’aggiornamento KB5053598 o evitare la sua installazione. Microsoft non ha rilasciato nessun commento sui nuovi problemi (purtroppo molto frequenti).