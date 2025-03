Windows 11 24H2 KB5053598 è qui: le novità del Patch Tuesday

Siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday di marzo 2025 e Windows 11 24H2 riceve l’aggiornamento cumulativo KB5053598 che porta il sistema operativo alla build 26100.3476. Si tratta di un update obbligatorio, che include le patch dedicate alla sicurezza, la correzione dei bug individuati nelle release precedenti e alcune novità sul fronte delle funzionalità. Tra queste, come vedremo, una in particolare farà storcere il naso a molti.

KB5053598 in download per Windows 11 24H2

Per dare il via alla procedura di download e installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update ed eseguire un controllo. Al termine è necessario riavviare il PC. In alternativa, se si preferisce ricorrere alla modalità manuale, ci sono i file .msu caricati da Microsoft sul portale Update Catalog.

Partiamo subito dalla novità che molti non gradiranno, citata in apertura. Si tratta dell’aggiunta di una pubblicità del Game Pass all’interno delle Impostazioni, mostrata sempre in primo piano (ancora non visibile da tutti gli utenti). Va ad aggiungersi a quelle già inserite nell’interfaccia per spingere l’utilizzo di un account Microsoft, della suite 365 e del servizio OneDrive.

Secondo i test condotti dalla redazione di Windows Latest, il team al lavoro sul sistema operativo è inoltre intervenuto per migliorare le prestazioni di Esplora file (File explorer), soprattutto quando si tratta di gestire cartelle contenenti un gran numero di contenuti multimediali. Ora è tutto più veloce. Inoltre, è più semplice interrompere l’avvio automatico dei backup su OneDrive.

Alla barra delle applicazioni è stato aggiunto un pulsante che permette la condivisione rapida dei file attraverso le cosiddette jump list, i menu contestuali che appaiono facendo click con il tasto destro del mouse. Ancora, la funzionalità Spotlight che personalizza il desktop con immagini sempre diverse mostra informazioni sulle stesse, al semplice passaggio del cursore sull’icona dedicata.

Per quanto riguarda invece i bugfix, la software house è intervenuta su un errore che, all’interno di Gestione attività (Task manager), identificava erroneamente gli HDD come unità SSD, su due problema legati a Esplora file (mancata lettura degli URL inseriti e barra dell’indirizzo visualizzata non correttamente nella modalità a schermo intero) e sulla porzione di codice spingeva al 100% l’utilizzo della CPU riattivando il PC dalla modalità standby. Per altre informazioni rimandiamo al changelog ufficiale.

Patch Tuesday e sicurezza

La versione 23H2 ha ricevuto invece l’aggiornamento KB5053602, mentre per Windows 10 è stato rilasciato l’update KB5053606. Come parte del ciclo Patch Tuesday, tutti questi pacchetti intervengono sulle vulnerabilità individuate dai ricercatori negli ultimi mesi: sono 57 in totale in tutti i prodotti del gruppo di Redmond.