Windows 11 23H2 KB5053602 in download: le novità dell'update

Microsoft ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento cumulativo KB5053602 per la versione 23H2 di Windows 11 che, lo ricordiamo, sarà supportata ufficialmente fino all’11 novembre 2025. Il rilascio fa parte del ciclo Patch Tuesday che interviene sulle vulnerabilità di sicurezza. Dunque, l’installazione è obbligatoria.

Le novità di KB5053602 per Windows 11 23H2

La procedura è la stessa di sempre: si può dare il via al download semplicemente aprendo Windows Update e controllandone la disponibilità. Oppure, in alternativa, ci sono i file .msu pubblicati dalla software house sul portale Update Catalog. Il sistema operativo passa così alla build 22631.5039.

Le novità non mancano. Una riguarda la modalità di condivisione rapida dei file mostrata dalle jump list sulla barra delle applicazioni, quando si effettua un click con il tasto destro del mouse su un’icona. Un’altra interessa invece Esplora file, dove è stato reso più semplice interrompere la visualizzazione delle notifiche per il backup dei contenuti su OneDrive. Ancora, la funzionalità Spotlight per la personalizzazione del desktop visualizza informazioni a proposito delle immagini di sfondo passando il cursore sull’apposita icona. C’è poi l’aggiunta di una scheda dedicata al Game Pass nelle Impostazioni, solo per chi è iscritto al servizio. Infine, il gruppo di Redmond ha implementato alcune scorciatoie da tastiera per la modalità di ricerca dell’Assistente vocale. Rimandiamo al changelog ufficiale per tutte le altre informazioni.

In merito ai bugfix, il team del sistema operativo è intervenuto su problemi legati a Esplora file (apertura troppo lenta dei file sul cloud, barra dell’indirizzo visualizzata non correttamente in full screen, mancato riconoscimento dell’URL), al menu Start (rendering dei colori errato per il tool di gestione dell’account) e al cursore del mouse (personalizzazioni ignorate).

Come parte del ciclo Patch Tuesday, Microsoft ha pubblicato anche gli aggiornamenti KB5053598 per Windows 11 24H2 e KB5053606 per Windows 10, intervenendo tra le altre cose su un totale pari a 57 vulnerabilità di sicurezza individuate in tutti i suoi software.