Windows 10 KB5053606: uno degli ultimi Patch Tuesday per l'OS

È disponibile l’aggiornamento cumulativo KB5053606 per la versione 22H2 di Windows 10, l’unica del sistema operativo ancora supportata. Facendo parte del ciclo Patch Tuesday, si tratta di un’installazione obbligatoria, poiché interviene anche e soprattutto sulla sicurezza della piattaforma, che sarà comunque definitivamente accantonata entro l’autunno.

Patch Tuesday: KB5053606 in download su Windows 10

Per dare il via alla fase di download è sufficiente aprire Windows Update e controllarne la disponibilità. Volendo procedere in modalità manuale c’è invece il portale Update Catalog con i suoi file .msu caricati da Microsoft. Al termine è richiesto un riavvio del computer.

Come è lecito attendersi da un’OS ormai sulla via dell’obsolescenza, non ci sono nuove funzionalità. Il pacchetto si limita infatti a intervenire su alcuni bug riscontrati nel codice delle release precedenti. Ad esempio, sulla gestione dell’input per alcuni elementi in lingua cinese all’interno dell’Assistente vocale e sul blocco anomalo del processo dwm.exe (Desktop Window Manager) responsabile dell’interfaccia grafica. Ancora, è stato corretto un problema relativo a SgrmBroker.exe, componente associata al servizio System Guard Runtime Monitor Broker, più nello specifico un errore segnalato dagli utenti diversi mesi fa e mostrato dal Visualizzatore eventi. Altre informazioni sono pubblicate sul sito ufficiale, all’interno del changelog.

Sappiamo che il conto alla rovescia per il definitivo abbandono di Windows 10 corre veloce: l’addio è fissato nel 14 ottobre 2025. Ciò nonostante, il sistema operativo è ancora presente su oltre il 60% dei PC in circolazione, nonostante il suo market share abbia fatto registrare un declino nel corso dell’ultimo periodo.

Nelle stesse ore, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dei fix correttivi per un totale pari a 57 vulnerabilità di sicurezza individuate in tutti i suoi software. Per questo motivo si tratta di un aggiornamento obbligatorio. L’appuntamento con il Patch Tuesday di marzo 2025 ha portato con sé anche i pacchetti KB5053598 per Windows 11 24H2 e KB5053602 per Windows 11 23H2.