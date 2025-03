Windows 11 prosegue la rincorsa a Windows 10

Dopo l’inatteso calo di dicembre, Windows 11 si avvia finalmente verso una crescita costante. In base alle rilevazioni di Statcounter, il sistema operativo ha incrementato ulteriormente la sua quota di mercato nel mese di febbraio. La speranza di Microsoft è ovviamente quella di superare il market share Windows 10 entro fine anno. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto anche prima, se il trend attuale continuerà nei prossimi mesi.

Windows 11 si avvicina a Windows 10

Nonostante gli acquisti natalizi, Windows 11 aveva perso lo 0,82% a dicembre 2024, mentre Windows 10 aveva guadagnato lo 0,87%. Dal mese di gennaio, il nuovo sistema operativo ha iniziata a seguire la “strada giusta”. La quota di mercato è arrivata al 36,65%, mentre quella del suo antenato è scesa a 60,33%. La differenza di market share era quindi +23,68% a vantaggio di Windows 10.

In base ai dati relativi al mese di febbraio, la quota di mercato di Windows 11 è 38,13% (+1,48% rispetto a gennaio), mentre quella di Windows 10 è 58,7% (-1,63% rispetto a gennaio). La differenza di market share è dunque pari a +20,57% a vantaggio del vecchio sistema operativo. In un mese, Windows 11 ha ridotto le distanze del 3,11%.

Ipotizzando lo stesso trend per i prossimi mesi, Windows 11 potrebbe superare Windows 10 in meno di sette mesi, ovvero entro settembre 2025. Questo sarebbe un ottimo risultato per Microsoft. Il supporto per Windows 10 verrà infatti interrotto il 14 ottobre 2025. Non saranno più disponibili patch di sicurezza, quindi si dovrà eventualmente sottoscrivere un abbonamento (solo un anno per utenti consumer, tre anni per le aziende).

Il sorpasso in Italia potrebbe avvenire anche prima. Il market share di febbraio è infatti del 40,76% per Windows 11 e del 56,93% per Windows 10.