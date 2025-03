Windows 11 24H2: nuova build con varie novità

Microsoft continua senza sosta lo sviluppo delle due versioni del sistema operativo attualmente supportate. Dopo quella per Windows 11 23H2, gli Insider possono installare la nuova build 26120.3380 (KB5053660) di Windows 11 24H2 disponibile nei canali Dev e Beta. L’azienda di Redmond dovrebbe annunciare novità per Copilot il 4 aprile, durante i festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione.

Novità per Esplora file, menu Start e Copilot+ PC

Quando gli utenti effettuano l’accesso con un account Microsoft o locale, in una sezione dedicata di Esplora file vengono mostrati i file più utilizzati, quelli scaricati di recente e quelli aggiunti alla galleria. Le miniature permettono di vedere un’anteprima del contenuto.

Nella sezione Elementi consigliati del menu Start sono mostrati gli “snap group”, ovvero due app che potrebbero essere aperte nello stesso momento (ad esempio WhatsApp ed Esplora file). Nel system tray è stata invee aggiunta un’icona che consente di accedere a emoji e GIF.

In Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema sono visibili card per CPU, GPU, RAM e storage nella parte superiore. Per i Copilot+ PC con processori AMD e Intel è invece disponibile la traduzione in tempo reale da 27 lingue (italiano incluso) al cinese semplificato.

Gli Insider possono inoltre scaricare la nuova versione dell’app Copilot dal Microsoft Store. È stata aggiunta la combinazione di tasti Alt + Spazio per attivare la conversazione vocale.

A proposito di Copilot, l’azienda di Redmond dovrebbe annunciare novità interessanti il prossimo 4 aprile, durante l’evento organizzato per festeggiare i 50 anni dalla fondazione. Mustafa Suleyman (responsabile della divisione AI) potrebbe mostrare il funzionamento dell’assistente con i modelli proprietari MAI.