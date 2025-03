Windows 11: due nuove versioni preliminari

Microsoft ha annunciato la disponibilità di due nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. La build 22635.5025 (KB5053661) presente nel canale Beta di Windows 11 23H2 include novità per Esplora file e menu Start. La build 2708 presente nel canale Canary (non relativa ad una particolare versione di Windows 11) include un piccolo aggiornamento per il Task Manager (Gestione attività).

Novità delle build per Windows 11

La prima novità della build 22635.5025 riguarda Esplora file. Se viene effettuato l’accesso con account Microsoft o locale, gli utenti vedranno una sezione per i file consigliati, scelti in base alle attività (usati più frequentemente, recentemente scaricati o aggiunti alla galleria). Sono mostrati come un carosello di miniature che svelano il contenuto.

Nella sezione Elementi consigliati del menu Start vengono ora suggerite le due app che l’utente apre insieme più frequentemente (ad esempio Esplora file e WhatsApp). Microsoft usa il termine “snap group” per le coppie di app.

L’unica novità di rilievo della build 2708 riguarda il Task Manager. L’azienda di Redmond ha cambiato il modo in cui viene calcolato l’uso della CPU nelle pagine Processi, Prestazioni e Utenti. La metrica scelta per indicare il carico di lavoro è identica a quella standard usata da altri tool.

Gli utenti che installano le build presenti dei canali Canary e Dev potranno installare una nuova versione del Microsoft Store. È stato modificato il design della home page per mostrare più contenuti e aggiunta una sezione alla pagina dei download per mostrare separatamente le app di Microsoft e quelle di altri sviluppatori.