Copilot su Windows 11, la scorciatoia per avviare chat vocale

Microsoft ha reso disponibile la funzione Voice di Copilot (insieme Think Deeper) a tutti gli utenti gratuitamente e senza limiti. E ora, con la versione 1.25024.100.0 per gli Insider, arriva una scorciatoia che rende tutto ancora più immediato.

Copilot su Windows 11, arriva la scorciatoia per attivare i comandi vocali

D’ora in avanti, se si vuole avviare una conversazione vocale su Copilot, basta tenere premuto Alt + Spazio per due secondi e il gioco è fatto. Si aprirà una piccola interfaccia con l’icona del microfono, pronta a ricevere i comandi vocali. Copilot risponderà in un batter d’occhio, senza interrompere il flusso di lavoro.

Per terminare la conversazione, basta non bisogna fare altro che premere il tasto Esc. Oppure, se non si parla per qualche secondo, Copilot capirà l’antifona e si congederà automaticamente. Per personalizzare l’esperienza di Voice di Copilot, è sufficiente cliccare sull’icona delle impostazioni.

Rollout graduale per gli Insider

La nuova scorciatoia e l’interfaccia aggiornata per le interazioni vocali sono in fase di rilascio graduale per gli iscritti al programma Insider, su tutti i canali. Microsoft invita tutti a condividere il proprio feedback sulla funzione premendo Win + F sotto Apps > Copilot.

Chi non fa parte del “club” degli Insider, niente paura. Si può comunque mettere le mani sull’app Copilot aggiornata con un piccolo trucco.

Andare su store.rg-adguard.net e selezionare “Product ID” nel primo elenco a discesa;

Incollare 9NHT9RB2F4HD nella barra di ricerca e selezionare “Fast” nel secondo elenco a discesa;

Cliccare sul pulsante con il segno di spunta per cercare i pacchetti disponibili;

Una volta trovato Microsoft.Copilot_1.25023.106.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.appxbundle, cliccare per scaricarlo;

Aprire il file e cliccare su “Aggiorna” quando richiesto;

Eseguire l’applicazione Copilot aggiornata.

Microsoft recentemente ha rilasciato anche un’app Copilot per gli utenti Mac.