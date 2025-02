Microsoft, Copilot Voice e Think Deeper gratis per tutti

Microsoft ha deciso di fare un regalo a tutti gli utenti di Copilot: da oggi, le funzionalità Voice e Think Deeper saranno gratuite e senza alcun limite di utilizzo. Un bel passo avanti rispetto al passato, quando entrambe le opzioni erano soggette a restrizioni per chi non pagava.

Microsoft rende Copilot Voice e Think Deeper gratuiti e senza limiti

Cosa significa in concreto? Che ora si potrà chiacchierare con l’assistente AI di Microsoft quanto si vuole, senza doversi preoccupare di esaurire il tempo a disposizione. E si potrà fare sia a voce, grazie a Copilot Voice, sia per iscritto, con Think Deeper, la funzione basata sul modello di ragionamento o1 di OpenAI.

La novità arriva a due anni dal lancio di Copilot su Bing e a un mese dal restyling dell’abbonamento Copilot Pro, che ora include anche le funzionalità AI di Office in Microsoft 365. Ma Microsoft non si ferma qui: l’abbonamento a 20 dollari al mese resta, e darà diritto a un accesso preferenziale ai modelli più recenti nei momenti di picco, a un assaggio in anteprima delle funzionalità sperimentali e a un uso extra di Copilot in app come Word, Excel e PowerPoint.

Il team di Copilot ci tiene a precisare che, nonostante l’accesso illimitato, potrebbero esserci dei rallentamenti o delle interruzioni in caso di domanda elevata o di problemi di sicurezza.

Verso un’AI sempre più accessibile

L’obiettivo di Microsoft, come si legge sul blog: è “lavorare sodo per estendere l’accesso illimitato alle funzionalità avanzate al maggior numero possibile di persone, il più rapidamente possibile“. Un impegno ambizioso.