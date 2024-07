Windows 11 consiglia OneDrive con pop-up invasivo

Microsoft continua a sfruttare Windows 11 per spingere gli utenti ad usare altri software e servizi. In più occasioni è stato suggerito Edge, ritenuto più veloce e sicuro di Chrome. Ora è il turno di OneDrive. Con un pop-up a schermo intero viene consigliato il servizio di cloud storage per effettuare il backup dei dati.

Fastidioso pop-up per pubblicizzare OneDrive

Microsoft “nasconde” queste trovate pubblicitarie all’interno degli aggiornamenti del sistema operativo. Quasi sempre si tratta di test, quindi solo alcuni utenti vedono pop-up relativi ad altri prodotti. Come ha scoperto Windows Latest, un recente update (non è noto quale) ha introdotto una schermata che appare automaticamente al successivo riavvio del computer.

Il design dell’interfaccia è simile a quello usato durante la procedura di configurazione iniziale, nota come OOBE (Out-Of-Box Experience). Nella schermata sono elencati i vantaggi di OneDrive. Microsoft consiglia di usare il servizio di cloud storage per conservare al sicuro file e foto, effettuare il backup delle cartelle Documenti, Desktop e Immagini, condividere i file e modificarli in collaborazione con altri utenti. I file verranno automaticamente sincronizzati in modo da accedere sempre all’ultima versione.

Nella schermata ci sono due pulsanti. Cliccando su Next (Avanti) viene avviata l’app Windows Backup per la sincronizzazione dei file su OneDrive. Cliccando invece su Skip for now (Salta per ora) viene mostrato il desktop di Windows 11. Il nome indica che il pop-up potrebbe riapparire in futuro.

A proposito di OOBE, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5041655 per Windows 11 23H2 e 22H2 che migliora la procedura di configurazione iniziale (non sono note le novità). L’update viene automaticamente installato se il computer è connesso ad Internet.