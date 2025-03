Windows 11 24H2: novità in arrivo a fine mese

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26100.3613 (KB5053656) di Windows 11 24H2 nel canale Release Preview per gli utenti iscritti al programma Insider. Sono presenti numerose funzionalità che verranno incluse sicuramente nell’aggiornamento facoltativo di fine marzo e quindi in quello obbligatorio dell’8 aprile.

Tante novità nella build 26100.3613

Le novità introdotte con la build 26100.3613 di Windows 11 24H2 riguardano diversi componenti del sistema operativo: sottotitoli live, impostazioni, input, accesso vocale, Task Manager e widget. Gli utenti che usano Copilot+ PC con processori AMD e Intel troveranno traduzione e sottotitoli in tempo reale da oltre 44 lingue all’inglese per contenuti in streaming, registrazioni e videochiamate.

Sui Copilot+ PC con processori Snapdragon è invece disponibile la traduzione in tempo reale da 26 lingue (italiano incluso) al cinese semplificato. La novità più utile per le impostazioni sono card che mostrano le specifiche principali di CPU, GPU, RAM e storage nella parte superiore della pagina Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema

Per quanto riguarda l’input è presente il layout Gamepad per la tastiera touch che consente di usare il controller della Xbox. Nel system tray è stata invece aggiunta un’icona che permette di accedere velocemente alle emoji. L’accesso vocale supporta ora il cinese e i comandi in linguaggio naturale (solo su Copilot+ PC con processori Snapdragon).

Nel Task Manager (Gestione attività) è stato cambiato il metodo di calcolo dell’uso della CPU. Viene mostrata una metrica standard per il carico di lavoro nelle pagine Prestazioni, Processi e Utenti. Infine, solo per gli utenti europei, vengono mostrati i widget sulla schermata di blocco. Possono essere aggiunti, spostati e rimossi.