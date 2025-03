Windows 11 24H2: novità della build 26200.5516

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26200.5516 (KB5054687) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La maggioranza delle novità riguardano i Copilot+ PC, ma ci sono alcuni miglioramenti per tutti i computer. L’azienda di Redmond ha inoltre eliminato lo script che consentiva di installare il sistema operativo senza account Microsoft.

Novità della build 26200.5516

Le prime novità riguardano la funzionalità Windows Search sui Copilot+ PC con processori AMD e Intel. Sfruttando l’elaborazione locale dei modelli AI è possibile utilizzare la ricerca semantica. Per cercare file, documenti e impostazioni è sufficiente usare il linguaggio naturale. Non occorre più ricordare il nome del file o dell’impostazione.

Sono supportate sei lingue (cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo) e i seguenti tipi di file: .txt, .pdf, .docx, .doc, .rtf, .pptx, .ppt, .xls, .xlsx, .jpg/.jpeg, .png, .gif, .bmp e .ico. Oltre a quelle conservate sul computer è possibile cercare anche le foto sul cloud, specificando il contenuto. Al momento è supportato solo OneDrive e serve lo stesso account Microsoft usato per l’accesso a Windows 11.

Tre novità riguardano invece la funzionalità Click to Do. Ora è accessibile dal menu Start, supporta anche le azioni per testo in spagnolo e francese (solo su Copilot+ PC con processori Qualcomnm Snapdragon), e può creare un elenco puntato (testo in inglese, spagnolo e francese su Copilot+ PC con processori Snapdragon).

In caso di problemi che richiedono il ravvio del sistema operativo viene ora mostrata una schermata di colore verde. Altre due novità riguardano Windows Share. Quando viene condiviso un link o una pagina web apparirà un’anteprima del contenuto. È possibile inoltre modificare l’immagine durante la condivisione.