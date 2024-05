Evento OpenAI 13 maggio: nessun motore di ricerca

Dall’inizio del mese circolano indiscrezioni sull’ingresso di OpenAI nel settore dei motori di ricerca. Secondo Reuters, il lancio dovrebbe avvenire il 13 maggio. Il CEO Sam Altman ha smentito le voci, confermando però che verrà annunciato qualcosa di magico durante l’evento di lunedì prossimo.

Secondo le fonti di Reuters, OpenAI dovrebbe svelare un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale generativa che potrebbe minacciare il dominio di Google. Bloomberg ha previsto che la funzionalità verrà integrata in ChatGPT, mentre The Information ha ipotizzato che sfrutterà parzialmente Bing (Microsoft è il principale investitore e partner dell’azienda guidata da Altman).

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.

monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1

— Sam Altman (@sama) May 10, 2024