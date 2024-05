ChatGPT, il motore di ricerca: indirizzo e data di lancio

OpenAI sarebbe quasi pronta per il debutto del motore di ricerca legato a ChatGPT. Stando ad alcune nuove indiscrezioni, l’esordio potrebbe avvenire già entro i prossimi giorni. Si tratterebbe di un ennesimo guanto di sfida lanciato a Google. Prende dunque corpo un’ipotesi già formulata nei mesi scorsi, alla comparsa delle prime voci di corridoio.

Un motore di ricerca per ChatGPT

L’indirizzo di riferimento sembra poter essere search.chatgpt.com, che al momento restituisce però il messaggio Not found (e non un errore 404 ). Un utente su Reddit ha scovato i certificati SSL relativi al dominio. Poco dopo, un noto podcaster ha condiviso un post su X in cui indica in giovedì 9 maggio la data del possibile lancio.

Il progetto, se confermato, farebbe parte delle iniziative messe in campo da OpenAI, grazie anche al supporto e agli investimenti forniti da Microsoft, proprio con l’obiettivo di insidiare lo strapotere di Google, facendo leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa e sull’interesse riservato di recente a questo ambito.

Fino a oggi, Bing non è riuscito a scalfire la leadership di bigG, nonostante le iniziative messe in campo (un po’ come avvenuto, in ambito browser, con Edge e Chrome).

Dal canto suo, Google è da tempo al lavoro su una versione inedita del proprio motore di ricerca, potenziata proprio dall’IA, in grado di interagire con l’utente attraverso modalità differenti rispetto a quelle tradizionali, non limitandosi più a restituire un elenco di collegamenti ipertestuali sulla base della richiesta ricevuta. In questa visione, i prompt sostituiscono le query e le SERP (pagine dei risultati) lasciano il posto a un’interazione che prende vita sotto forma di chat.

Un servizio per gli utenti, dati per OpenAI

Il lancio di un servizio concorrente da parte di OpenAI offrirebbe all’organizzazione di Sam Altman l’accesso a nuove informazioni sulle quali basare la fase di addestramento dei modelli GPT, destinati poi ad alimentare ChatGPT.

Con tutta probabilità, ne sapremo di più tra meno di una settimana: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 9 maggio, quando è atteso un annuncio ufficiale per il progetto.