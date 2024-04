Nuovi Mac con Apple M4 entro l'anno: focus sull'IA

La quarta incarnazione dei chip Made in Cupertino potrebbe essere dietro l’angolo: stando a quanto rivelato dal solito Mark Gurman di Bloomberg, l’arrivo dei nuovi Mac con Apple M4 sarebbe già stato pianificato entro quest’anno. Gli upgrade dovrebbero interessare tutti i modelli del catalogo: alcuni già entro il 2024, gli altri all’inizio del 2025.

Gurman: Apple M4 sui nuovi Mac entro il 2024

Non è difficile immaginare quale possa essere l’aspetto su cui la mela morsicata si sta concentrando maggiormente in vista dell’upgrade: le funzionalità di intelligenza artificiale. La firma di Bloomberg ritiene possa trattarsi di una mossa finalizzata a contrastare l’avvento dei PC con IA integrata di ultima generazione. Inoltre, la società deve fare i conti con il calo delle vendite fatto registrare dalla linea nell’ultimo periodo.

I chip Apple M4 dovrebbero arrivare in tre varianti. Al momento sono note con i loro rispettivi nomi in codice, utilizzati internamente durante la fase di progettazione. Il primo è Donan, destinato alla fascia entry level (in dotazione ai MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini più economici). Poi c’è Brava (integrato nei MacBook Pro, Mac mini e Mac Studio di fascia alta). Il top di gamma è invece stato battezzato Hidra (esclusiva dei Mac Pro). Con tutta probabilità, una volta lanciati, saranno M4, M4 Pro e M4 Max.

Nonostante l’autorevolezza di Mark Gurman e delle sue fonti, come sempre in questi casi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze, almeno in attesa di conferme o smentite (che da Apple comunque non arriveranno). I primi dettagli concreti potrebbero emergere dall’appuntamento con la Worldwide Developers Conference 2024, l’evento riservato alla community di sviluppatori che andrà in scena il 10 giugno.

Ricordiamo infine che i portatili MacBook Pro e il modello all-in-one iMac di ultima generazione, con chip M3, sono stati annunciati e commercializzati solo pochi mesi fa. La presentazione risale a fine ottobre, la messa in vendita alla settimana successiva.