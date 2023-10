I nuovi Mac con Apple M3: MacBook Pro e iMac 24

Come previsto, in occasione dell’evento Scary Fast andato in scena nella notte italiana, la mela morsicata ha presentato i chip Apple M3 (nelle varianti M3, M3 Pro e M3 Max) e i nuovi Mac che li hanno in dotazione. Si tratta di new entry per il catalogo notebook e all-in-one di Cupertino. Passiamo in rassegna le informazioni principali su specifiche tecniche, uscita e prezzo.

I nuovi Mac: MacBook Pro e iMac con Apple M3

Partiamo da MacBook Pro. Integra un display Liquid Retin XDR da 14 o 16 pollici con luminosità fino a 1.600 nit per i contenuti HDR, videocamera 1080p e sistema audio a sei altoparlanti. La potenza di calcolo beneficia del lavoro svolto internamente dal gruppo di Cupertino: si tratta delle prime componenti realizzate con tecnologia a 3 nanometri, una GPU di nuova generazione con Dynamic Caching e funzioni di rendering inedite come mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware.

Secondo il comunicato stampa Il modello con chip M3 Max è 11 volte più veloce del più scattante MacBook Pro con Intel . Si segnalano passi in avanti anche sul fronte del risparmio energetico con fino a 22 ore di autonomia. Il prezzo parte da 2.049 euro (per il modello da 14 pollici con M3), la disponibilità è prevista dal 7 novembre. A livello di estetica, è stata introdotta nella linea la colorazione Nero siderale. Chi non accetta compromessi e lo vuole nella versione da 16 pollici con tutti gli extra inclusi può arrivare a spendere 9.209 euro.

Si rinnova anche l’iMac da 24 pollici incrementando le prestazioni fino a due volte (con Apple M3 nella sua incarnazione standard). Ha dalla sua un display Retina 4,4K con 11,3 milioni di pixel, videocamera FaceTime HD 1080p, supporto alla connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, quattro porte USB-C (due Thunderbolt) altoparlanti con audio spaziale e Dolby Atmos. È accompagnato da mouse, tastiera e trackpad, ma sono disponibili accessori aggiuntivi come Touch ID per il riconoscimento dell’impronta.

Il nuovo computer all-in-one di Cupertino è proposto in sette colorazioni: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. La fase di preordine prende il via oggi stesso e le consegne sono previste per martedì 7 ottobre. I prezzi partono da 1.629 euro. Nella configurazione top di gamma, con tutti gli extra inclusi, arriva a 3.980 euro.

In dotazione c’è ovviamente il sistema operativo macOS. La versione più recente Sonoma è preinstallata ed è garantita la ricezione degli aggiornamenti distribuiti nel corso dei prossimi anni.