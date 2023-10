Apple: le batterie dei nuovi MacBook, iPad e Magic Keyboard

Il 31 ottobre, alle ore 01:00 (ora italiana), Apple terrà lo speciale evento “Scary Fast”, in occasione del quale saranno tolti i veli a nuovi prodotti, compresi nuovi Mac e forse un nuovo iPad e pure una nuova tastiera.

Apple: le batterie dei nuovi prodotti dell’evento “Scary Fast”

Indiscrezioni degli ultimi giorni a parte, la cosa si evince dai dati ricavati consultando il database normativo cinese per le batterie usate nei prodotti Apple, in cui compaiono per l’appunto dei riferimenti a nuovi MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici, ad iPad mini e pure a una Magic Keyboard.

La vera novità è rappresentata dalla presenza di una batteria per iPad mini, visto che il dispositivo in questione era stato escluso dai leaker nelle previsioni dell’evento.

Tutte le batterie erano già state archiviate nel database del 2021 e sono state ripresentate la scorsa settimana con le date di emissione aggiornate a ottobre 2023.

I documenti elencano le stesse capacità della batteria di quanto precedentemente proposto, suggerendo che i nuovi prodotti Apple non subiranno alcuna modifica per quanto riguarda l’autonomia, sebbene una maggiore autonomia sia ancora possibile grazie ai nuovi chip con miglioramenti dell’efficienza energetica.

Da tenere presente che i documenti relativi alla batteria reinviati sono molto importanti in quanto possono suggerire l’arrivo di nuovi prodotti. Per fare un esempio concreto, poco prima della presentazione di Apple Watch Series 9, venne scoperto che le batterie di APple Watch Series 8 erano state ripresentate nello stesso database normativo. Alla fine, le batterie della Series 8 sono state riutilizzate nei modelli della Series 9.