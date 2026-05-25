Logitech MX Keys: la mini tastiera wireless che vogliono tutti oggi a soli 64€

Stai cercando una tastiera wireless che non costi un esagerazione ma che ti permette di digitare in modo veloce senza fare troppo rumore? Allora dai un’occhiata a questa occasione speciale. In questo momento su Amazon puoi aggiudicarti la mitica Logitech MX Keys a soli 64,59 euro, invece che 129 euro.

C’è uno sconto pazzesco del 50% dunque sul prezzo di listino che taglia il costo di partenza a metà e ti permette di risparmiare tantissimo. Per una delle migliori mini tastiere wireless in commercio è davvero una promozione straordinaria. In più se preferisci potrai dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Logitech MX Keys non ha rivali, soprattutto a questa cifra

La Logitech MX Keys è indubbiamente una mini tastiera wireless eccezionale e a questo prezzo non ha davvero rivali. Ottima per gli stretti, dato che non hai il tastierino numerico. I tasti sono estremamente silenziosi e leggermente concavi per garantire una digitazione rapidissima senza perdere un colpo.

Grazie ai tre tasti Easy Switch potrai gestire i tuoi dispositivi associati, fino a tre contemporaneamente, passando da uno all’altro in un attimo. Gode inoltre di una retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani, si disattiva quando le allontani e si regola in base alla luce della stanza. Offre una batteria che dura circa 10 giorni con una ricarica completa e la puoi ricaricare tramite il cavo USB Type-C che troverai incluso in confezione.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere è destinata a durare poco. Per cui prima che sia tardi sparisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys a soli 64,59 euro, invece che 129 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.