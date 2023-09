Apple Watch Series 9 e Ultra 2: tutto sugli smartwatch

La prima novità annunciata da Apple durante l’evento Wonderlust (in attesa di iPhone 15) riguarda Apple Watch Series 9. Come da programma, l’orologio di Cupertino si rinnova, con una nuova gamma progettata per migliorare anzitutto le prestazioni e l’autonomia.

Tutto sul nuovo Apple Watch Series 9

Il cuore pulsante è costituito dal nuovo chip S9 con 5,6 miliardi di transistor e un Neural Engine 4-core che riduce i consumi, garantendo al tempo stesso il pieno supporto a tutte le funzionalità. C’è l’assistente virtuale Siri, ora potenziato dall’integrazione di Health per un monitoraggio ancora più approfondito dei parametri biometrici.

L’intera esperienza ruota attorno al Retina Display che copre quasi per intero la superficie frontale, con un pannello in grado di raggiungere una luminosità pari a 2.000 nit, riducendola a solo 1 nit per situazioni dove è necessario non disturbare (ad esempio nella sala di un cinema).

Garantito inoltre il supporto a nuove gesture: fra tutte, quella battezzata Double Tap che permette di interagire con le applicazioni aperte semplicemente avvicinando le dita due volte in rapida successione.

Otto le colorazioni in totale previste per le diverse incarnazioni di Apple Watch Series 9, compresa l’inedita Pink visibile nelle immagini qui sotto.

Il gruppo ha sottolineato gli sforzi compiuti sul fronte della sostenibilità, definendo il dispositivo come il primo prodotto Carbon Neutral del gruppo. Uno sforzo che interesse tutte le componenti dell’orologio, inclusi i cinturini (anche quelli proposti nel nuovo stile FineWoven e quelli realizzati in collaborazione con i marchi Hermès e Nike).

Spazio anche alle novità della gamma rugged introdotta lo scorso anno con il lancio di Apple Watch Ultra 2. Anche in questo caso, il cuore pulsante è costituito dallo stesso chip S9 già descritto. In questo caso, la luminosità del display può arrivare fino a 3.000 nit.

La modalità notturna si attiva automaticamente in base alla luce ambientale e non mancano i miglioramenti sul fronte software, in particolare quelli dedicato al monitoraggio dell’attività fisica (un’attenzione particolare è stata riservata al ciclismo). L’autonomia arriva a 72 ore con la modalità di risparmio energetico.

Il preordine di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 ha inizio oggi con prezzi rispettivamente da 399 dollari e 799 dollari. Prevista anche la versione SE da 299 dollari. Saranno disponibili dal 22 settembre.

… articolo in aggiornamento

