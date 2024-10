Xiaomi Redmi Watch 4: mettilo al polso con lo SCONTO del 22%

Oggi in sconto del 22% rispetto al listino ufficiale, Xiaomi Redmi Watch 4 è la scelta giusta se sei un amante dell’attività fisica e stai cercando uno smartwatch dall’autonomia elevata. Si tratta infatti di un modello con supporto a oltre 150 modalità di allenamento, in grado di rilevare con precisione i movimenti e le distanze percorse grazie al GPS integrato.

L’offerta di Amazon su Xiaomi Redmi Watch 4

I punti di forza sono davvero tanti, a partire dall’autonomia di 20 giorni con una sola ricarica della batteria interna per arrivare alla corona in acciaio che permette di controllare in modo intuitivo ogni funzionalità. L’esperienza ruota attorno al display AMOLED touch da 1,97 pollici a colori con frequenza di aggiornamento da 60 Hz e luminosità fino a 600 nit. Il collegamento con lo smartphone avviene tramite Bluetooth, abilitando inoltre la possibilità di gestire le chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Non manca nemmeno il monitoraggio della salute con funzioni avanzate per la qualità del sonno, per la saturazione dell’ossigeno nel sangue, per la frequenza cardiaca e per il livello di stress. Fai un salto sulla descrizione completa per conoscere tutte le altre caratteristiche dell’orologio.

Ordinalo subito per riceverlo direttamene a casa tua già entro domani con la consegna gratuita se hai un abbonamento Prime attivo. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari. Il voto medio assegnato da oltre 1.100 recensioni sull’e-commerce è 4,4/5 stelle.

Approfittando dell’offerta di oggi lo paghi solo 77,99 euro, invece di 99,99 euro come da listino ufficiale. Lo sconto del 22% è applicato in automatico, non sono necessari coupon o codici promozionali da inserire.