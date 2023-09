iPhone 15 con USB-C ufficiale: tutto sul nuovo melafonino

Tutto come da programma: iPhone 15 è ufficiale. L’evento Wonderlust (Voglia di meraviglia) di Apple andato in scena questa sera non ha deluso le aspettative. I volti noti della mela morsicata hanno, di fatto, confermato tutte o quasi le indiscrezioni della vigilia, mostrando al mondo ciò che i loro ingegneri hanno confezionato per definire un nuovo standard di riferimento in ambito smartphone.

Le novità di iPhone 15 e iPhone 15 Plus con USB-C

Confermata la presenza della Dynamic Island per il display frontale con pannello OLED e luminosità che arriva a 2.000 nit. La versione base ha una diagonale da 6,1 pollici, quella Plus arriva invece a 6,7 pollici.

Sul fronte imaging, iPhone 15 integra una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. L’acquisizione delle immagini, come prevedibile, fa largo impiego degli algoritmi per l’ottimizzazione del risultato finale. La registrazione video, con supporto alla risoluzione 4K, può contare sulla gestione dinamica dello zoom.

Le prestazioni sono garantite dal chip A16 Bionic già visto in azione su iPhone 14 Pro con CPU, GPU e Neural Engine dedicato. L’autonomia dichiarata arriva a coprire un’intera giornata di utilizzo con una sola ricarica.

A livello di connettività, ecco la novità forse più importante di tutte (nonché la più chiacchierata nelle indiscrezioni): la porta USB-C. Sarà presente anche sugli auricolari AirPods grazie al debutto delle nuove custodie.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus debuttano in preordine rispettivamente al prezzo di 799 dollari e 899 dollari nelle versioni da 128 GB.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con design Titanium

Anche la linea più evoluta, la top di gamma, evolve. Apple annuncia iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, rispettivamente con display da 6,1 pollici e 6,7 pollici, rinnovati dal design Titanium. Questo approccio inedito ha consentito di ridurre il peso e lo spessore dei bordi.

Sotto la scocca trova posto il chip A17 Pro di ultima generazione. Neanche a dirlo, fa registrare un ulteriore balzo in avanti sul fronte delle prestazioni. Con processo produttivo a 3 nanometri, integra 19 miliardi di transistor con CPU 6-core (2 performance e 4 efficiency), Pro-Class GPU 6-core (supporta il ray tracing) e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Un’attenzione particolare è stata riservata al gaming con supporto a titoli complessi come su PC e console (Resident Evil Village, Resident Evil 4 e l’ultimo Assassins Creed tra gli esempi mostrati). Anche in questo caso, ovviamente, si registra il passaggio allo slot USB-C, utile anche per il trasferimento rapido dei contenuti.

Tra sensori posteriori per la fotografia con quello principale da 48 megapixel. Migliorano i controlli manuali e le modalità dedicate al ritratto, grazie all’impiego di algoritmi evoluti. Lo zoom ottico arriva a 5x (su sensore da 12 megapixel) per consentire l’utilizzo di nuove lunghezze focali, sfruttando un design inedito delle lenti. Non manca poi il supporto agli scatti macro.

Questi sono i due smartphone iOS top di gamma progettati dalla mela morsicata nel tentativo di alzare nuovamente l’asticella.

La fase di preordine inizia oggi stesso, la disponibilità è prevista dal 22 settembre. I prezzi? Da 999 dollari per iPhone 15 Pro (128 GB) e da 1.199 dollari per iPhone 15 Pro Max (256 GB).

Per tutti i dettagli su Apple Watch Series 9 rimandiamo all’articolo dedicato.

