iPhone 15: Apple ha affidato i display a Samsung

Samsung fornisce display OLED ad Apple per i suoi iPhone da tempo immemore e a quanto pare continuerà ad avere la meglio in tale campo pure con i nuovi iPhone 15 che saranno annunciati quest’oggi, durante l’evento dedicato in programma alle 19:00 (ora italiana).

iPhone 15: display OLED affidati a Samsung

Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni riportate dalla testata coreana ET News, ancora una volta Samsung Display è il principale beneficiario del successo della gamma iPhone, in quanto gli ordini di display OLED della sudcoreana da parte di Apple sarebbero stati incrementati del 20%, a discapito del produttore cinese BOE che sarebbe ormai fuori dai giochi.

La situazione descritta poc’anzi sarebbe la conclusione di una non propriamente fortunata vicenda con cui BOE si sarebbe trovata ad avere a che fare negli ultimi tempi. BOE, infatti, non avrebbe superato gli standard di qualità fissati dal colosso di Cupertino per realizzare il taglio della Dynamic Island che quest’anno dovrebbe caratterizzare pure i modelli di smartphone non Pro. Avrebbe dovuto rifornire gli schermi OLED LTPS per i modelli base iPhone 15 e 15 Plus, ma considerando le circostanze le cose andranno diversamente.

Al riguardo, una fonte industriale a riferito quanto segue alla testata: “Non è chiaro se BOE lavorerà per migliorare la qualità dei suoi prodotti e riuscirà a ottenere risultati entro fine anno, affinché Apple le assegni almeno un piccolo numero di display da produrre; ma a prescindere da questo, Samsung Display rimarrà l’unico fornitore o quasi degli schermi per gli iPhone 15 standard”.