iPhone 15: ecco la data ufficiale per l'evento di presentazione

Con un invito spedito a mezzo email alla stampa specializzata, Apple ha confermato che il 12 settembre, alle 19 ora italiana, si terrà l’evento di presentazione della nuova lineup di iPhone 15 e Apple Watch.

Sebbene, come di consueto, la compagnia di Cupertino non parli apertamente della nuova generazione di smartphone e smartwatch, è palese che gli iPhone 15 saranno i grandi protagonisti dell’evento.

iPhone 15: cosa aspettarsi dai nuovi smartphone

Dalle indiscrezioni in nostro possesso, sappiamo che iPhone 15 e iPhone 15 Plus non si distingueranno più di tanto rispetto l’attuale generazione, se non per alcune differenze chiave.

Il notch sulla parte superiore dello schermo verrà sostituito dal Dynamic Island che ha debuttato lo scorso anno con la lineup di iPhone 14 Pro. Inoltre, salvo sorprese, potremmo vedere i primi melafonini dotati di porta USB-C per la ricarica: uno standard voluto dalla Commissione Europea e che, lato consumer, renderà il tutto sicuramente più semplice.

Per quanto riguarda iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, qui sono attesi i cambiamenti maggiori. Si parla infatti di cornici in titanio più sottili, fotocamere ulteriormente migliorate e, anche qui, porta USB-C per la ricarica al posto del Lightning. Non si esclude, in tal senso, un importante aumento di prezzo.

Sugli Apple Watch insieme si attende una nuova versione del modello Ultra, così come nuovi schermi da 41 e 45 millimetri nei modelli base.

Il 12 settembre alle ore 19 è quindi la data da cerchiare in rosso sul calendario: lì scopriremo i tanto chiacchierati nuovi iPhone e che impatto avranno nel settore degli smartphone.

